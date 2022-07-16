|
В дни Союзного государства на «Славянском базаре» свое мастерство показали хористы и художники
16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске – третий день «Славянского базара». Чем удивляет гостей фестиваль, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Свод амфитеатра заполнили голоса хористов. На гала-концерте первого Дня союзного государства выступили творческие коллективы из России и Беларуси.
Культурную дружбу продолжили на открытии выставки картин. Молодые художники написали полотна к 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа. В Витебске мастера кисти увидели памятные для поэтов места.
Улицы шумели от народных гуляний. Танцы, песни, деликатесы, поделки – хранители фольклора удивляли гостей фестиваля.
Рядом друг с другом оказались и участники конкурса эстрадной песни. У них прошла жеребьевка. Каждый вытащил свой счастливый номер. В этом году мастерство вокала демонстрируют 14 артистов.
Беларусь на фестивале представляет Анна Трубецкая. Она выступает под 11-м номером. В воскресенье пройдет первый этап вокального конкурса. В репертуаре исполнителей – песни на славянских языках.
На время фестиваля Витебск не засыпает даже ночью. По всему городу организовали около 120 тематических площадок.
Ранее Mir24.tv собрал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всему Витебску организовали около 120 тематических площадок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)