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В дни Союзного государства на «Славянском базаре» свое мастерство показали хористы и художники

16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске – третий день «Славянского базара». Чем удивляет гостей фестиваль, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Свод амфитеатра заполнили голоса хористов. На гала-концерте первого Дня союзного государства выступили творческие коллективы из России и Беларуси.

«Мы, безусловно, благодарны Денису Мацуеву, который будет завершать Дни Союзного государства, Диане Гурцкой, коллективам, которые приехали из Татарстана, Уфы, Рязани, ряда субъектов европейской части России, из Сибири», – отмечает государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Культурную дружбу продолжили на открытии выставки картин. Молодые художники написали полотна к 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа. В Витебске мастера кисти увидели памятные для поэтов места.

«Я видел глаза ребят, они вместе – белорусы, россияне – посетили уникальные места, прониклись той атмосферой, которая там создана, и дух творчества они передали через прекрасные картины», – рассказывает министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Улицы шумели от народных гуляний. Танцы, песни, деликатесы, поделки – хранители фольклора удивляли гостей фестиваля.

Рядом друг с другом оказались и участники конкурса эстрадной песни. У них прошла жеребьевка. Каждый вытащил свой счастливый номер. В этом году мастерство вокала демонстрируют 14 артистов.

«На «Славянском базаре» так красиво, люди такие гостеприимные, я счастлива быть здесь. Я знала, что у меня будет четвертый номер. И я очень рада, что вытянула его», – признается участница Международного конкурса эстрадной песни «Витебск-2022» Димитрина Германова (Болгария).

Беларусь на фестивале представляет Анна Трубецкая. Она выступает под 11-м номером. В воскресенье пройдет первый этап вокального конкурса. В репертуаре исполнителей – песни на славянских языках.

На время фестиваля Витебск не засыпает даже ночью. По всему городу организовали около 120 тематических площадок.

Ранее Mir24.tv собрал самые интересные факты, связанные с фестивалем «Славянский базар» в Витебске.



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Теги: Витебск
 
 
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