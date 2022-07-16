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Лукашенко в интервью детям из Латвии рассказал о формуле политического успеха
16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Детей из Латвии, которые посетили
Интервью с Александром Лукашенко состоялось перед открытием «Славянского базара», сообщает «МИР 24». Начинающие журналисты поджидали белорусского лидера у входа в амфитеатр. Президент и его сын Николай ответили на несколько вопросов. В том числе, о формуле успеха главы государства.
«Родившись президентом – вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются. Потому что у человека, президента будущего, от природы должна быть определенная интуиция, определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь. Если этого нет, как у некоторых западных политиков, глав государств в том числе, к сожалению, у наших соседей, тогда и президента нет», – сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси общался с воспитанниками Рижской академии уже второй раз. Первая встреча была в 2011 году, тоже перед открытием «Славянского базара».
Напомним, для жителей сопредельных стран ЕС Беларусь ввела
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Теперь юных журналистов проверяют латвийский МИД и Служба безопасности страны по статье «измена».
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