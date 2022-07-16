Лукашенко в интервью детям из Латвии рассказал о формуле политического успеха

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Детей из Латвии, которые посетили «Славянский базар» в Витебске и пообщались с президентом Беларуси, теперь проверяют латвийский МИД и Служба безопасности страны по статье «измена».

Интервью с Александром Лукашенко состоялось перед открытием «Славянского базара», сообщает «МИР 24». Начинающие журналисты поджидали белорусского лидера у входа в амфитеатр. Президент и его сын Николай ответили на несколько вопросов. В том числе, о формуле успеха главы государства.

«Родившись президентом – вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются. Потому что у человека, президента будущего, от природы должна быть определенная интуиция, определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь. Если этого нет, как у некоторых западных политиков, глав государств в том числе, к сожалению, у наших соседей, тогда и президента нет», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси общался с воспитанниками Рижской академии уже второй раз. Первая встреча была в 2011 году, тоже перед открытием «Славянского базара».