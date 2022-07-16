ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в интервью детям из Латвии рассказал о формуле политического успеха

16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Детей из Латвии, которые посетили «Славянский базар» в Витебске и пообщались с президентом Беларуси, теперь проверяют латвийский МИД и Служба безопасности страны по статье «измена».

Интервью с Александром Лукашенко состоялось перед открытием «Славянского базара», сообщает «МИР 24». Начинающие журналисты поджидали белорусского лидера у входа в амфитеатр. Президент и его сын Николай ответили на несколько вопросов. В том числе, о формуле успеха главы государства.

«Родившись президентом – вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются. Потому что у человека, президента будущего, от природы должна быть определенная интуиция, определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь. Если этого нет, как у некоторых западных политиков, глав государств в том числе, к сожалению, у наших соседей, тогда и президента нет», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси общался с воспитанниками Рижской академии уже второй раз. Первая встреча была в 2011 году, тоже перед открытием «Славянского базара».

Напомним, для жителей сопредельных стран ЕС Беларусь ввела безвизовый режим. При этом МИД Латвии рекомендовал своим гражданам не посещать Беларусь. Однако правом свободного въезда уже воспользовались больше 100 тысяч человек из прибалтийских государств и Польши.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь юных журналистов проверяют латвийский МИД и Служба безопасности страны по статье «измена».
 
Новости дня
Новости разные
 
Дневник фестиваля «Славянский базар – 2022». День второй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика