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Хоккеист Павел Карнаухов привез в Минск Кубок Гагарина

17.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск привезли Кубок Гагарина. Его доставил форвард московского ЦСКА Павел Карнаухов. Он воспитанник минской «Юности», сообщает «МИР 24».

По традиции каждый игрок команды, победившей в сезоне Континентальной хоккейной лиги, может на один день привезти кубок в родной город.

Трофей выставили в крытом катке – домашней площадке школы «Юность». Сфотографироваться с ним пришли около 700 человек – и хоккеисты, и болельщики. После была автограф-сессия с Павлом Карнауховым.

В этом сезоне в борьбе за Кубок Гагарина участвовал и минский хоккейный клуб «Динамо». Обладателем главного трофея стал московский ЦСКА.

Кубок стал приятным сюрпризом и для зрителей, и для белорусской авиакомпании. Они назвали хоккейный трофей самым креативным багажом.



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Теги: Минск
 
 
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По традиции каждый игрок команды, победившей в сезоне КХЛ, может на один день привезти трофей в родной город.
 
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