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Хоккеист Павел Карнаухов привез в Минск Кубок Гагарина
17.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минск привезли Кубок Гагарина. Его доставил форвард московского ЦСКА Павел Карнаухов. Он воспитанник минской «Юности», сообщает «МИР 24».
По традиции каждый игрок команды, победившей в сезоне Континентальной хоккейной лиги, может на один день привезти кубок в родной город.
Трофей выставили в крытом катке – домашней площадке школы «Юность». Сфотографироваться с ним пришли около 700 человек – и хоккеисты, и болельщики. После была автограф-сессия с Павлом Карнауховым.
В этом сезоне в борьбе за Кубок Гагарина участвовал и минский хоккейный клуб «Динамо». Обладателем главного трофея
Кубок стал приятным сюрпризом и для зрителей, и для белорусской авиакомпании. Они назвали хоккейный трофей самым креативным багажом.
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По традиции каждый игрок команды, победившей в сезоне КХЛ, может на один день привезти трофей в родной город.
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