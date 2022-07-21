Россия разрешила полеты над своей территорией для белорусских Boeing 737 MAX

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия разрешила выполнять в своем воздушном пространстве полеты белорусских лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Первым таким самолетом стал борт авиакомпании «Белавиа», следовавший маршрутом из Минска в Тбилиси.

При этом запрет на полеты по-прежнему сохраняется для стран, входящих в список недружественных государств.

Полеты 737 МАХ были запрещены в России с 2019 года после двух авиакатастроф самолетов данного типа, произошедших в Индонезии и Эфиопии. После этого большинство стран, в том числе Россия, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Позднее Boeing провела работы по улучшению характеристик маневренности, в результате чего в ноябре 2020 года США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX. Затем эксплуатацию этих самолетов одобрил ряд других стран.