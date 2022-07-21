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Как перерабатывают нефть на одном из крупнейших предприятий?
21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Новополоцк – по меркам страны совсем юный город. Неофициально он носит статус нефтяной столицы. Более 60 лет назад здесь, на болотах, в чаще леса, начали строить одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий в СССР. А сегодня мы видим город в городе: своя промышленная архитектура, улицы и транспортная система. Резервуарные парки, эстакады для приема сырья и отгрузки нефтепродуктов, около 1000 километров труб…
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