Как перерабатывают нефть на одном из крупнейших предприятий?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Новополоцк – по меркам страны совсем юный город. Неофициально он носит статус нефтяной столицы. Более 60 лет назад здесь, на болотах, в чаще леса, начали строить одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий в СССР. А сегодня мы видим город в городе: своя промышленная архитектура, улицы и транспортная система. Резервуарные парки, эстакады для приема сырья и отгрузки нефтепродуктов, около 1000 километров труб…

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