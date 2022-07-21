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Как перерабатывают нефть на одном из крупнейших предприятий?

21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Новополоцк – по меркам страны совсем юный город. Неофициально он носит статус нефтяной столицы. Более 60 лет назад здесь, на болотах, в чаще леса, начали строить одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий в СССР. А сегодня мы видим город в городе: своя промышленная архитектура, улицы и транспортная система. Резервуарные парки, эстакады для приема сырья и отгрузки нефтепродуктов, около 1000 километров труб…

  • Что такое установка АТ-8, которую считают сердцем завода?
  • Насколько автоматизирована работа?
  • Какие химические процессы происходят на комплексе?
  • В чем особенности «нефтяного кокса»

Это и многое другое узнаем в программе «Сделано в Евразии».



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Сегодня отправляемся в белорусский Новополоцк, чтобы узнать все тонкости получения ценной продукции. Подробности – в программе «Сделано в Евразии».
 
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