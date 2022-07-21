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Земельные вопросы: Лукашенко подписал новую редакцию кодекса
21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решать земельные вопросы в Беларуси станет проще. Президент подписал новую редакцию Кодекса, который будет регулировать эту сферу, сообщает «МИР 24»
Увеличивается площадь предоставляемых участков. На селе под постройку дома – до одного гектара. Большинство полномочий по распоряжению землями переходит от президента к властям в районах. Они смогут решать земельные споры без суда, а также получат право узаконить самовольно занятые территории.
Есть преимущества и для бизнеса. Раньше инвестор не имел права изменить назначение объекта до завершения его постройки. Теперь это станет законным, как и продажа недостроя другому предпринимателю. Участки, которые продавались только через аукцион, станут доступны по рыночной стоимости. Часть нововведений начнет действовать уже с 1 сентября.
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Решать земельные вопросы в Беларуси станет проще.
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