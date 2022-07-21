Земельные вопросы: Лукашенко подписал новую редакцию кодекса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решать земельные вопросы в Беларуси станет проще. Президент подписал новую редакцию Кодекса, который будет регулировать эту сферу, сообщает «МИР 24»

Увеличивается площадь предоставляемых участков. На селе под постройку дома – до одного гектара. Большинство полномочий по распоряжению землями переходит от президента к властям в районах. Они смогут решать земельные споры без суда, а также получат право узаконить самовольно занятые территории.

«Если не нарушаются требования градостроительных регламентов, природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований. Нужно понимать, что соответствующее решение будет приниматься местными исполнительными органами власти, будет отслеживаться соблюдение всех этих условия. И одно из требований – это внесение платы за дополнительный земельный участок», –сказал заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер.

Есть преимущества и для бизнеса. Раньше инвестор не имел права изменить назначение объекта до завершения его постройки. Теперь это станет законным, как и продажа недостроя другому предпринимателю. Участки, которые продавались только через аукцион, станут доступны по рыночной стоимости. Часть нововведений начнет действовать уже с 1 сентября.