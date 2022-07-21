Погода в СНГ: Казахстан готовится принять штормовой удар, а в Беларуси продлили запрет на посещение лесов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Санкт-Петербурге сегодня, как на курорте, плюс 26 и солнце. О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

В Казахстане погода разыгрывает экстремальный сценарий: обжигающие плюс 46 на юге и западе республики. На фоне яростного зноя более десятка областей готовятся принять штормовой удар. На севере вихрь принесет ливни и град. А на западе страны, в Актюбинской области, уже подсчитывают ущерб от непогоды. В Шалкарском районе ураган снес крыши с нескольких зданий, в том числе школы. Повреждены железнодорожные пути и здание вокзала. Там выбиты окна. Сейчас спасатели и местные жители разбирают завалы.

Солнце в Кыргызстане палит беспощадно: плюс 38 в столице. Пик зноя придется на эту неделю. Температура перевалит за отметку в плюс 40. На севере страны под лучами обжигающего солнца раньше срока созрели арбузы. Сочные бахчевые хорошо утоляют жажду. Также медики советуют людям, которые не страдают заболеваниями сердца, в жару выпивать не менее двух литров воды.

В Беларуси жаркие плюс 28, а на юге температура за 30. Из-за опасности пожаров в стране продлили ограничения на посещение лесов. Приезжать на машине и разводить костры нельзя. А в восьми районах Гомельской области ходить в лес и вовсе запрещено, даже за ягодами. Иначе штраф до 30 базовых величин. В российских рублях это более 25 тысяч.