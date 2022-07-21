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«ИКАО – это фальсификация» Лукашенко прокомментировал отчет об экстренной посадке самолета RyanAir
21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фальсификацией назвал Александр Лукашенко отчет
Напомним, самолет, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, запросил посадку в аэропорту Минск после сообщения о минировании. Однако европейские страны оценили ситуацию по-своему и закрыли небо для белорусской авиакомпании.
Расследование длилось больше года. И
Во время интервью много говорили об отношениях Минска и Москвы. По словам журналиста Антуана Ламброскини, на Западе ставят под сомнение суверенитет Беларуси.
«Дай Бог, чтобы у Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией. На этих принципах. Никогда мне президент Путин или российские власти не наступили на хвост и не сказали: «Делай так». Вам ли говорить о том, насколько мы зависимы от России? Кредиты мы готовы у Франции получить, но вы плюнули на нас. Попытались ноги вытереть об меня, мою страну и народ. Я вам это не позволил. И не позволю. С санкциями мы справимся», – подчеркнул Лукашенко.
Интервью длилось немного больше часа.
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Свою оценку документу президент дал во время интервью французскому информагентству France Press.
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