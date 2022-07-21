«ИКАО – это фальсификация» Лукашенко прокомментировал отчет об экстренной посадке самолета RyanAir

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фальсификацией назвал Александр Лукашенко отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair на территории Беларуси. Свою оценку документу президент дал во время интервью французскому информагентству France Press.

Напомним, самолет, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, запросил посадку в аэропорту Минск после сообщения о минировании. Однако европейские страны оценили ситуацию по-своему и закрыли небо для белорусской авиакомпании.

Расследование длилось больше года. И первый отчет подтверждал , что перехвата лайнера на территории Беларуси не было. Однако затем вердикт изменился.

«Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая канцлером Германии, по указке Вашингтона начали кричать: «Все, преступники! Такие-сякие». Вы еще фактов на столе не имели. ИКАО – это фальсификация. И почему это именно сегодня появилось. Или вчера. И какое право ИКАО имеет накладывать санкции? Или Франция. Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было, а вы и санкции наложили, нарушив международные соглашения, которые вы подписывали. Как понимать вашу демократию французскую? Или немецкую? Или американскую? Слушайте, да все вы пляшете под американскую дудку», – заявил президент.

Во время интервью много говорили об отношениях Минска и Москвы. По словам журналиста Антуана Ламброскини, на Западе ставят под сомнение суверенитет Беларуси.

«Дай Бог, чтобы у Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией. На этих принципах. Никогда мне президент Путин или российские власти не наступили на хвост и не сказали: «Делай так». Вам ли говорить о том, насколько мы зависимы от России? Кредиты мы готовы у Франции получить, но вы плюнули на нас. Попытались ноги вытереть об меня, мою страну и народ. Я вам это не позволил. И не позволю. С санкциями мы справимся», – подчеркнул Лукашенко.

Интервью длилось немного больше часа.