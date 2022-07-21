Глава администрации президента Беларуси провел открытый прием граждан в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше всего жителей Минской области волнует качество дорог. 90% всех обращений граждан к местным органам власти связано с этой темой, передает «МИР 24».

Людей не устраивает качество асфальтирования, состояние мостов и пешеходных переходов. Сегодня к решению подключился глава администрации президента Игорь Сергеенко. Чиновник в местном исполкоме провел открытый прием граждан.

«50% дорог в самом Дзержинске не имеют асфальтного покрытия и требуют постоянного ухода. Люди с пониманием относятся к тому, что их вопрос не может быть решен сиюминутно, а в программе следующего года. Было и пару коллективных обращений. По каждому были даны разъяснения», – заявил Сергеенко.

Глава администрации президента оценил и новое помещение службы «Одно окно». Жители района там могут получить консультацию по любому вопросу и необходимый документ. В районной службе работают четыре человека, в день каждый обрабатывает более 40 обращений.