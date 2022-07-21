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Глава администрации президента Беларуси провел открытый прием граждан в Минской области
21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше всего жителей Минской области волнует качество дорог. 90% всех обращений граждан к местным органам власти связано с этой темой, передает «МИР 24».
Людей не устраивает качество асфальтирования, состояние мостов и пешеходных переходов. Сегодня к решению подключился глава администрации президента Игорь Сергеенко. Чиновник в местном исполкоме провел открытый прием граждан.
Глава администрации президента оценил и новое помещение службы «Одно окно». Жители района там могут получить консультацию по любому вопросу и необходимый документ. В районной службе работают четыре человека, в день каждый обрабатывает более 40 обращений.
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В ходе приема выяснилось, что больше всего жителей региона волнует качество дорог. 90% всех обращений граждан к местным органам власти связано с этой темой.
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