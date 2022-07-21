Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инфекционисты Беларуси и России провели совместные учения. Площадка в Минске, участники – сотрудники Российского противочумного института «Микроб». Какую легенду отрабатывали ученые-медики Союзного государства, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В государстве Х вспышка кишечной инфекции. Заболевание быстро распространяется. В одиночку медики не справляются. Отправляют запрос о помощи во Всемирную организацию здравоохранения. Поддержку может оказать страна, где есть мобильная лаборатория.

Медики надевают экипировку, готовят оборудование. На месте заражения проводят ПЦР-тесты. В чрезвычайной ситуации главное – это скорость и точность. Экспресс-лаборатория может работать с особо опасными возбудителями инфекций. Для окружающих автомобиль безопасен.

«Здесь можно проводить работы в абсолютно автономном режиме, не приурочивая свою деятельность к какому-либо медицинскому учреждению. Абсолютно автономно машина может выезжать в очаги инфекций и проводить полный цикл диагностики инфекционного заболевания», – сказала заведующая лабораторией эпидемиологического анализа Российского противочумного института «Микроб» Александра Иванова.

Российские инфекционисты приехали поделиться опытом работы в экспресс-лаборатории, показать функционал своих мобильных групп. Страны Союзного государства тренируются сообща. Проблема биологической безопасности в последние годы стала особенно актуальной.

«Это и лихорадка Эбола, и болезнь, вызванная вирусом ближневосточного респираторного синдрома, и лихорадка Зика, и оспа обезьян, которая сейчас распространяется. Нам всегда надо быть готовыми отразить нападение инфекционных агентов», – отметила заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич.

Лаборатории на колесах служат белорусам уже пятый год. Это подарок российских коллег. Кооперация эпидемиологов усиливается.

Подобные учения российские инфекционисты проводят во всех странах СНГ. Это работа по созданию единого эпидемиологического пространства, ведь у вирусов нет границ.

Осенью в России пройдут новые крупные учения эпидемиологов. Туда пригласили и белорусских коллег.