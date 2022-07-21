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Лукашенко разрешил обвиняемых, уехавших из страны, судить заочно

21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь обвиняемых, которые уехали из страны, будут судить заочно, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Речь идет о таких преступлениях, как терроризм, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия. Также в перечне создание экстремистского формирования и участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.

Еще одно нововведение – осужденные получают право не только на аппеляцию, но и на кассацию. Так, по мнению разработчиков документа, удастся свести к минимуму судебные ошибки.

Уточняется, что изменения «направлены на обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступные деяния, укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, обеспечение законности и стабильности судебных решений по уголовным делам».



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Речь идет о таких преступлениях, как терроризм, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия.
 
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