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Лукашенко рассказал, как относится к тому, что в Европе его называют диктатором

21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси рассказал, как он относится к тому, что в Европе его называют диктатором. Александр Лукашенко дал интервью французскому информагентству France Press.

«Если диктатор, как говорят, последний диктатор Европы. Если так, то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность к органам власти. Но только я так действую, чтобы это было лучше для людей. К примеру, сейчас все говорят о голоде. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос по уборке урожая. Потому что, если не дай Бог, голод, вот тогда будет диктатура. И во Франции, в том числе», – подчеркнул Лукашенко.

Также Александр Лукашенко рассказал, как долго планирует оставаться у власти.

«Это будет решение моего народа. Я, может быть, давно уже отошел бы от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть. И многие говорят: «Так мы же неправильно поступили». Поверьте, я знаю настроения людей», – сказал президент.

Еще Александр Лукашенко пожелал Франции таких же человеческих, надежных и братских отношений со всеми государствами, как у Беларуси с Россией.



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Президент Беларуси дал интервью французскому информагентству France Press.
 
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Лукашенко рассказал, как относится к тому, что в Европе его называют диктатором
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