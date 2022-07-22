«TikTok дает возможность даже небольшому бизнесу стать заметным». Блогер-миллионник рассказала, как получать лиды из популярной соцсети

Источник материала: ProBusiness



Ольга Сафронова. Фото предоставлено героем интервью.

Ольга Сафронова 12 лет профессионально занимается видео: у нее своя видеостудия Safronova-video, она работала с мировыми брендами из России, Китая, Сингапура, Канады, Израиля и других стран. Ольга привыкла снимать красивые коммерческие ролики на хорошую технику, но в начале пандемии вдруг решила, что надо попробовать себя в TikTok. В итоге она переложила свой опыт на мобильную съемку и заработала на огромном интересе к этой теме. Она стала успешным TikTok-блогером, создала международную онлайн-школу «Сочные ролики», где обучает уникальной технологии создания коммерческого видео на телефоне, и смогла привлечь полторы тысячи человек на свой вебинар с помощью одного видео , которое посмотрели 10,5 млн раз. Ольга поделилась с «Про бизнес» секретами успешности роликов в TikTok.

«Я думала, что TikTok — это площадка, „где одни дети“»

— Как и зачем вы пришли в TikTok?

— В 2020 году, в разгар пандемии, я начала вести свой развлекательный канал , так как тогда была убеждена, что TikTok — это площадка, «где одни дети». В конце года у меня набралось около 650 тысяч подписчиков, а самый «зашедший» ролик имел 30 млн просмотров. Тогда я поняла, что TikTok может приносить клиентов абсолютно бесплатно без затрат на рекламу…

— И захотели монетизировать блог?

— Именно! В сфере коммерческого видео я работаю с 2009 года, но мы снимали всегда на профессиональные камеры для клиентов. В 2020-м я решила адаптировать все мои знания под мобильную съемку. Я записала свой первый онлайн курс «Сочные ролики» и, конечно, TikTok был отличной площадкой для привлечения клиентов.

Я создала новый канал , который был уже экспертным — исключительно про видео. Показывала там, как снимать и монтировать видео на телефоне. Этот канал помогал людям снимать классные качественные ролики, даже если у них нет профессионального оборудования. А я смогла монетизировать свои знания.

На этом канале подписчики набирались не с такой скоростью, как на развлекательном, но качество аудитории было абсолютно другое. Мне задавали профессиональные вопросы. Были дискуссии и обсуждения по оборудованию для съемки на телефон и монтажу в комментариях. Ролики в среднем набирали по 100 тысяч просмотров. Через полгода мой канал вырос до 120 тысяч подписчиков.

— Все-таки как ролик про видео смог набрать 10,5 млн просмотров?

— Я «изобрела» свою технику съемки на телефон и одним прекрасным утром сняла видео про книгу, показав как я это делала. Также в этом видео я пригласила подписчиков на мой бесплатный вебинар, посвященный лайфхакам по съемке и монтажу на телефоне. А сам вебинар подразумевал продажу курса.







Каково было мое удивление, когда через пару часов это видео посмотрели уже 500 тысяч раз, а через день моя база участников вебинара пополнилась на 1,5 тысячи человек. Абсолютно бесплатно.

Через 3−4 дня на видео уже было 10 млн просмотров, но я выкладывала и другие ролики каждый день и они набирали 7,5 млн и 6,6 млн. Просто представьте: у вас всегда миллионные просмотры, которые приносят вам нескончаемый поток потенциальных клиентов, заинтересованных в вашем продукте. Канал за неделю вырос на 100 тысяч подписчиков. Видео остановилось на 10,5 млн.





«Можно получить тысячи регистраций и продаж, если грамотно общаться с аудиторией»

— Вы говорите, что полторы тысячи человек подали заявки на вебинар совершенно бесплатно. Но тут, мне кажется, вы немного лукавите — есть же затраты на производство самого видео. Сколько реально могут стоить лиды из TikTok?

— Я понимаю, что все «бесплатное» всегда условно. Мы платим ресурсами, временем и так далее. Если быть точной, то пришло 1459 заявок. На тот момент у меня не было других каналов, все эти люди, заинтересовались мобильной съемкой на телефон и они все пришли из TikTok.

Небольшим лайфхаком продвижения видео стало то, что я приглашала на бесплатный вебинар в описании к этому видео и те, кто хотел бы прийти, должны были написать «+» в комментариях.

К этому видео оставили 2749 комментариев. Они, естественно, тоже внесли свой вклад в продвижение, ведь если видео комментируется, то для алгоритмов это означает, что оно интересное.





Нужно также отличать количество заявок на вебинар и количество пришедших на вебинар людей. Это уже отдельная история с рассылками, напоминаниями, бонусами и доведением человека до эфира.

По воле случая именно на этом ролике у меня не было никаких затрат кроме моего времени на съемку и монтаж — 20 минут. Но в этой трети часа сконцентрирован весь мой 12-летний опыт в видеопроизводстве. Я просто взяла книгу с полки, даже свет был естественный — из окна.

Вот такой парадокс: иногда я трачу на сложное видео около 5 дней, использую специальное оборудование, долго настраиваю свет, покупаю дополнительный реквизит и потом сижу часами за сложным монтажом с анимацией, а в итоге — видео не заходит. Но тут можно работать с подачей видео: ведь самые важные — это первые 3 секунды. Любое видео можно перемонтировать и представить по-разному. Если ролик не заходит, можно сделать его более завлекающим, добавив озвучку или фразы, которые цепляют.

Примеры таких фраз: «Топ-3 ошибок…», «Что-то о чем ты никогда не знал». Есть еще триггеры заголовка, которые срабатывают на зрителя — это опасность, деньги, ограничение по времени и прочее.

Есть агентства, которые все это сделают за вас. Они предлагают стратегию, прописывают контент-план на 30, 60 или 90 роликов. Стоимость начинается от $ 200 за 30 тем к видеороликам в TikTok. Можно брать услугу «под ключ»: расширенный контент план, выезд оператора, монтаж и прочее.

Лидов, кстати, может и совсем не быть, если это начинающий блог, но есть блоги с постоянной аудиторией и если видео наберет несколько миллионов просмотров, то, конечно, можно получить тысячи регистраций и продаж, если грамотно общаться с аудиторией и строить свой контент. Здесь у меня все-таки был еще элемент везения. Я первый раз пригласила аудиторию на вебинар и первый раз на этом канале видео набрало столько просмотров.



Ольга Сафронова. Фото предоставлено героем интервью.

Если посчитать затраты на то, что до этого момента я на протяжении более полугода «вкалывала» на канале, не думая про лиды, то конечно нельзя сказать, что я получила эти регистрации бесплатно. Сейчас стоимость лида сложно оценить. Монетизация — это точно не первая причина, по которой я веду мои блоги.

Когда я говорю, что получила бесплатно 1,5 тысячи регистраций, то имею в виду, что у меня не было затрат на рекламу или другие платные методы привлечения подписчиков и клиентов. TikTok дает возможность даже совсем небольшому бизнесу стать заметным, хотя бы в своей нише.

— Почему именно то видео взлетело?

— Сложно сказать. Никогда нельзя спрогнозировать на 100%, сколько просмотров наберет видео. Но все же есть алгоритмы и кое-что мы можем использовать для таких результатов.

Я выписала себе несколько причин успеха этого видео:

Видео было очень простое. У всех есть книга и у всех есть стол. Сразу возникает желание повторить. Результат получился красивый.

Лайфхаки и советы — это контент который в определенный момент зайдет. Видео было полезным.

Я смотрела подобный контент у блоггеров моей ниши и заметила, что определенная техника съемки набирает много просмотров, я ее повторила.

Я подобрала видео под музыку и биты. Красивая динамичная картинка плюс музыка — половина успеха. На видео был оригинальный трек, под который многие сделали потом свои видео. Когда переходишь по этому треку, попадаешь тоже на мое видео.

Книга называлась «Искусство любить», а подписчики любят смотреть, что-то, что остается за кадром, не прямое действие. Плюс, когда снимала, я интересно двигала телом. Это тоже обсуждали в комментариях.

По длительности это видео полностью попадало под алгоритмы тикток, которые тогда были актуальны.

Видео содержало необычные переходы, которые кому-то очень нравились, а кого-то сильно раздражали. Об этом тоже было много споров в комментариях.

«В любом случае TikTok — это про личность»

— Как же попадать в рекомендации TikTok сейчас?

— Очень важно перед началом работы в TikTok выбрать нишу и снимать только под нее. Это может быть какая-то главная тема и 3 дополнительных, смежных с ней. Это же касается и формата блога: экспертный, развлекательный, основанный на личности и вашей жизни и так далее. Не отступайте от него.

Необходимо показать смысл вашего блога подписчику, свои ценности, и определить вашу «фишку»: это может быть слово, фраза образ, интерьер — то, что позволит подписчику в следующий раз узнать вас в ленте. В любом случае TikTok — это про личность. На мой взгляд, очень тяжело вести «безликие аккаунты», хотя такие тоже встречаются: про книги, например, или с «крылатыми фразами».

А далее нужно анализировать статистику своих видео. Я сделаю это с вами прямо сейчас на примере моего ролика-рекордсмена.

Важные показатели по ролику:

Продолжительность видео — 10,68 секунды.

Среднее время просмотра — 9,1 секунды, то есть 85% — это очень хороший показатель.

Процент людей, просмотревших видео полностью — 49,06%. Если процент досмотра больше 40%, то TikTok будет активно рекомендовать ваше видео. Чем больше этот процент, тем активнее рекомендации.

Процент FOR YOU. Это как раз про то, насколько алгоритмы рекомендовали ваше видео. У меня он был 97% — это отлично. В то время как из моих подписчиков это видео посмотрели только 2%.

Количество комментариев — 2749.

Количество репостов — 15,3 тысячи.

Количество сохранений — 35,6 тысячи.

Количество лайков — 494,6 тысячи.





— Что дают нам эти показатели?

— Если не пренебрегать ими, то полную картину ситуации с вашим каналом и вашими видео. Нужно составить таблицу и выписать статистику по каждому показателю. Проанализируйте минимум 30 последних видео за 1 месяц, ведь в TikTok нужно выкладывать ролики каждый день хотя бы 1 раз. По прошествии месяца алгоритмы обучаются и подают ваше видео более узкой аудитории, которой они интересны.

Как только таблица будет готова, проанализируйте ее и напишите причину (гипотезу), по которой те или иные видео были успешными, поймите их сильные стороны. Возможно, это заголовки, возможно, какой-то определенный формат контента.

Обязательно посмотрите их длительность. Подумайте, что заставило зрителя досмотреть это видео, поделиться им, написать комментарий и поставить лайк. Если ваше видео набрало просмотры, возможно причина — в актуальной и интересной теме. Просто продолжите снимать контент про нее.







Определите самые неуспешные видео и напишите гипотезы, почему так произошло. Возможно их нужно перемонтировать и убрать затянутый момент. Это будет видно по показателю «среднее время просмотра». Определите в какую секунду подписчик ушел и перелистнул ленту.

Возможно тема не актуальна. Может быть, видео не очень динамичное, не меняются планы и ракурсы, плохой свет или звук. Напишите все, что вам не нравится.

Делайте ваши видео похожими на успешные и избегайте ошибок из неуспешных.

Сейчас в настройках приложения TikTok можно выбрать самые популярные видео за последние 3 месяца. Если вы новичок, то вам это точно поможет стартануть со знаниями о том, что нравится аудитории сейчас, какие треки популярны, какова длительность успешных видео.





Тикток в данный момент делает упор на полезный контент. Как правило это ролики с озвучкой вашим голосом или специальной функцией «текст в речь», которая доступна не во всех странах. Видео для TikTok в 2022 году должны быть с историей, развитием событий. Они должны быть сняты с хорошим светом и звуком, нести пользу, быть динамичными. А также сегодня TikTok хочет от нас уже более длительные видео: от 30 секунд. Недавно открылась возможность загрузки 10-минутных роликов. Цель любой платформы — удержать человека в приложении как можно дольше, и TikTok активно развивается в этом направлении.

«Бизнесу нужно вести свои блоги во всех социальных сетях»

— Для любого ли бизнеса подходит продвижение в TikTok?

— Я думаю, что TikTok хорош практически для любого бизнеса. Скажу больше: бизнесу вообще нужно вести свои блоги во всех социальных сетях. Блог — это личный бренд, возможность для потенциального покупателя познакомиться с вами лично, ведь люди покупают у людей. Не зря многие западные производители продуктов помещают на упаковке свое фото с личным обещанием качества. Блог — это примерно то же самое.

Даже если у вас шиномонтаж, вы можете создать эксклюзивный блог, от которого невозможно будет оторваться: например, с историями о типичном поведении клиентов в шиномонтаже или веселыми случаями в вашей рутине.

В какой-то момент мне показалось, что программирование сложная ниша для TikTok, но потом я нашла несколько очень интересных блогов по этой теме с миллионными просмотрами и еще раз убедилась, что все возможно.

— Как максимально эффективно производить контент для продвижения бизнеса?

— Трудозатраты на ведение блога существенны. Нужно продумать контент-план, написать сценарий для каждого ролика, снять и смонтировать его. И если вы не сможете выделять свое время на это, то вполне целесообразно привлечь специалиста. При этом, никто не даст гарантий, когда ваше видео выйдет в топ. Это может быть первое видео, а можно несколько месяцев качать аккаунт без результата.

Самая выгодная стратегия максимально эффективного производства контента, если это делать самостоятельно: Пишем темы/сценарии для 30 роликов. Или создаем заметку, куда кидаем приходящие в любое время идеи. Выделяем один день в неделю и снимаем сразу 5−10 роликов. Отдаем на монтаж или монтируем сами. Сейчас ценятся видео длиной около 30−40 секунд с историей, дополненные голосом и титрами, потому что многие смотрят без звука и читают. А также важна динамично меняющаяся картинка — чередование разных планов и ракурсов. Загружаем все готовые видео в черновики приложения. Каждый день заходим и просто нажимаем кнопку «опубликовать» и обязательно отвечаем на все комментарии к предыдущим видео, желательно — каким-то вопросом.

— А какие лично у вас бизнес-планы на будущее?

— Я верю в оргомное будущее мобилографии, поэтому сейчас со своей командой занята переводом курса на разные языки. Будем выводить продажи на международный рынок.

И отдельно планируем привлечь инвестиции на разработку нашего мобильного приложения для монтажа видео.



Ольга Сафронова. Фото предоставлено героем интервью.

Одновременно мы начали подготовку первого международного конкурса по мобилографии. Участие в нем будет абсолютно бесплатное, а все что нужно для участия — создать видео на телефон и загрузить его на сайте. Я уже точно знаю, что участники будут из Италии, Германии, США, Украины, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кипра, Испании, Канады. Потому что это выпускники моего курса и мои подписчики. Хотелось бы сделать этот конкурс постоянным.

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