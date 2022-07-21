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Лукашенко рассказал, как относится к тому, что в Европе его называют диктатором
21.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси рассказал, как он относится к тому, что в Европе его называют диктатором. Александр Лукашенко дал интервью французскому информагентству France Press.
Также Александр Лукашенко рассказал, как долго планирует оставаться у власти.
«Это будет решение моего народа. Я, может быть, давно уже отошел бы от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть. И многие говорят: «Так мы же неправильно поступили». Поверьте, я знаю настроения людей», – сказал президент.
Еще Александр Лукашенко пожелал Франции таких же человеческих, надежных и братских отношений со всеми государствами, как у Беларуси с Россией.
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Президент Беларуси дал интервью французскому информагентству France Press.
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