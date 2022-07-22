Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и международную повестку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, передает агентство БЕЛТА .

Как отмечается, политики обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, основные вопросы в области экономики, в том числе проекты, направленные на импортозамещение.

Путин и Лукашенко также затронули международную повестку. Российский президент проинформировал коллегу о своей недавней поездке в Тегеран. Глава Беларуси в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку национального авиаперевозчика «Белавиа».

Напомним, накануне в ходе интервью агентству AFP Лукашенко анонсировал общение со своим коллегой из РФ.

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним столько, сколько нам надо», – сказал он.