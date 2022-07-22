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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и международную повестку

22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, передает агентство БЕЛТА.

Как отмечается, политики обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, основные вопросы в области экономики, в том числе проекты, направленные на импортозамещение.

Путин и Лукашенко также затронули международную повестку. Российский президент проинформировал коллегу о своей недавней поездке в Тегеран. Глава Беларуси в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку национального авиаперевозчика «Белавиа».

Напомним, накануне в ходе интервью агентству AFP Лукашенко анонсировал общение со своим коллегой из РФ.

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним столько, сколько нам надо», – сказал он.

Напомним, последний раз главы государств общались по телефону 11 июля. Тогда они обсуждали, в частности, вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси.



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Накануне в ходе интервью агентству AFP президент Беларуси анонсировал общение со своим коллегой из РФ.
 
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