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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения и международную повестку
22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, передает агентство
Как отмечается, политики обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, основные вопросы в области экономики, в том числе проекты, направленные на импортозамещение.
Путин и Лукашенко также затронули международную повестку. Российский президент проинформировал коллегу о своей недавней поездке в Тегеран. Глава Беларуси в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку национального авиаперевозчика «Белавиа».
Напомним, накануне в ходе интервью агентству AFP Лукашенко анонсировал общение со своим коллегой из РФ.
«Завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним столько, сколько нам надо», – сказал он.
Напомним,
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Накануне в ходе интервью агентству AFP президент Беларуси анонсировал общение со своим коллегой из РФ.
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