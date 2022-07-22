Лукашенко посетил торговый центр с белорусскими брендами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил отечественным производителям укреплять свои позиции на внутреннем рынке. Президент посетил торговый центр «Столица» в Минске, передает «МИР 24».

Подземный комплекс провел ребрендинг. И сейчас здесь более 50 магазинов белорусских товаров: от продуктов питания до мебели. Александр Лукашенко ознакомился с продукцией, пообщался с производителями. И призвал воспользоваться моментом ухода некоторых иностранных брендов, чтобы занять рынок.

«Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата – когда реализуется товар. А что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому и сидим сложа руки? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем продавать белорусское как следует, в полном объеме», – сказал президент Беларуси.

Для отечественных производителей в торговом центре создали привлекательные условия работы. Стоимость аренды значительно ниже рыночной.

Александр Лукашенко поручил создать еще один центр с белорусскими товарами иранского долгостроя.