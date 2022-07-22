Белорусские дипломаты посетили мемориальный комплекс «Тростенец»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Руководители белорусских дипмиссий за рубежом во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем посетили мемориальный комплекс «Тростенец» в Минске. Экскурсия – это часть ежегодного семинара, который проводит МИД для своих сотрудников, передает телеканал «МИР 24».

В годы Великой отечественной на территории «Тростенца» располагался крупнейший в Беларуси концлагерь. С 1942 по 1944 годы здесь уничтожили более двухсот тысяч человек. И в «Тростенец» многие послы приехали с семьями. Чтобы показать и рассказать своим детям, которые растут вдали от родины, какой ценой их деды и прадеды отстояли свободу и независимость. В странах СНГ это тоже помнят.

«В Кыргызстане, где мы сейчас работаем. Я благодарен кыргызстанцам, потому что они тоже помнят, чтят героев Великой Отечественной воны. Они помнят своих героев-кыргызстанцев, которые погибли, в том числе защищая Беларусь. Они очень благодарны нам и всегда низкий поклон белорусам за то, что мы чтим память их героев. У нас есть улицы, названые в их честь, есть памятники. И они каждый год стараются приезжать на 9 мая сюда», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Страчко.

«Немцы при всех нюансах политического характера в том, что касается охраны, поддержания советских мемориалов, прилагают все усилия. И в этом году мы тоже убедились, когда возлагали в Трептов-парке и в Тиргартене в Берлине. Там везде немцы обеспечили достойный уровень нашего участия. Вопрос скорее в сохранении совместного мемориального плана. Важно делать это вместе. Потому что это является залогом взаимопонимания и европейской безопасности на будущее», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Германии Денис Сидоренко.

В 2018 году «Тростенец» посещали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его коллега из Австрии Александр Ван дер Беллен.