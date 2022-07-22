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«Надо продавать белорусское»: Лукашенко призвал предприятия осваивать внутренний рынок
22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зефир, мармелад, пастила. Эти сладости производят в Могилеве. А с недавних пор еще и в Славгороде. Там открылся филиал предприятия. Появились новые рабочие места.
Белорусские кондитеры нашли альтернативу европейским батончикам, и теперь завоевывают китайский рынок. Используют меньше сахара, добавляют рисовую муку и даже перец.
«Если это прибыльно и рентабельно, то давайте строить новые производства и будем им поставлять. Если мы в Китай войдем капитально, они люди стабильные. Привыкли к этому, и будут покупать», – отметил президент.
В торговом центре сменили вывески. Теперь здесь представлены практически все флагманские бренды Беларуси. От продуктов питания до мебели. Предприятия деревообрабатывающей отрасли сейчас ищут новые рынки сбыта. С учетом возможной логистики. Председатель холдинга пояснил президенту: работать в новых экономических условиях непросто.
«Очень много продукции шло на европейский рынок. В России по большому счету есть все, что есть у нас в деревообработке. Пытаемся взаимодействовать с теми, где еще нужна наша продукция. В странах Средней Азии», – сказал председатель концерна по лесной, перерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Михаил Касько.
Александр Лукашенко поручил создать еще один центр с белорусскими товарами. В него превратится один из столичных долгостроев. Иностранный инвестор 13 лет не мог возвести объект.
Для производителей в этом торговом центре создали привлекательные условия работы, арендная ставка значительно ниже рыночной. Поэтому свободных торговых площадей практически нет.
Александр Лукашенко также побывал в магазине президентского мерча «Первый». Ему сообщили, что самый популярный товар у белорусов и туристов – футболка с его цитатой «Раздевайся и работай». Фраза прозвучала шесть лет назад на пятом Всебелорусском народном собрании.
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Александр Лукашенко посетил торговый центр «Столица». В ассортименте только белорусские товары. Президент заглянул в несколько магазинов, продегустрировал...
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