«Надо продавать белорусское»: Лукашенко призвал предприятия осваивать внутренний рынок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил торговый центр «Столица» . В ассортименте только белорусские товары. Президент заглянул в несколько магазинов, продегустрировал продукцию, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Зефир, мармелад, пастила. Эти сладости производят в Могилеве. А с недавних пор еще и в Славгороде. Там открылся филиал предприятия. Появились новые рабочие места.

«Вот как раз то, что в районном центре нужно – открывать предприятия по 70-100 человек. Для районного центра это спасение. Потому что там всегда до сотни человек безработных», – сказал Лукашенко.

Белорусские кондитеры нашли альтернативу европейским батончикам, и теперь завоевывают китайский рынок. Используют меньше сахара, добавляют рисовую муку и даже перец.

«Если это прибыльно и рентабельно, то давайте строить новые производства и будем им поставлять. Если мы в Китай войдем капитально, они люди стабильные. Привыкли к этому, и будут покупать», – отметил президент.

В торговом центре сменили вывески. Теперь здесь представлены практически все флагманские бренды Беларуси. От продуктов питания до мебели. Предприятия деревообрабатывающей отрасли сейчас ищут новые рынки сбыта. С учетом возможной логистики. Председатель холдинга пояснил президенту: работать в новых экономических условиях непросто.

«Очень много продукции шло на европейский рынок. В России по большому счету есть все, что есть у нас в деревообработке. Пытаемся взаимодействовать с теми, где еще нужна наша продукция. В странах Средней Азии», – сказал председатель концерна по лесной, перерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Михаил Касько.

Александр Лукашенко поручил создать еще один центр с белорусскими товарами. В него превратится один из столичных долгостроев. Иностранный инвестор 13 лет не мог возвести объект.

«Белорусское, белорусское, белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ушли – уходите. Мы будем продавать свое. Мы заберем, достроим, еще с прибылью достроим. И будем там работать», – заявил президент.

Для производителей в этом торговом центре создали привлекательные условия работы, арендная ставка значительно ниже рыночной. Поэтому свободных торговых площадей практически нет.

Александр Лукашенко также побывал в магазине президентского мерча «Первый». Ему сообщили, что самый популярный товар у белорусов и туристов – футболка с его цитатой «Раздевайся и работай». Фраза прозвучала шесть лет назад на пятом Всебелорусском народном собрании.