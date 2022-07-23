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Головченко: Сахара в Беларуси достаточно
23.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Он отметил, что у Беларуси открытая экономика, которая реагирует на глобальные процессы. Из-за пандемии и ограничений Запада логистические цепочки нарушены. От этого значительно подорожала доставка импортных товаров и комплектующих. Это все отражается на конечной стоимости продукта на прилавках магазинов. Однако необоснованное подорожание контролирует государство.
Не подорожает и сахар, хотя некоторые СМИ поспешили сообщить о грядущем скачке цен. Люди испугались дефицита и начали скупать товар. Глава правительства пошутил, что сахар – не лучшая инвестиция.
«Сейчас у нас 98 тысяч тонн сахара находится на складах. До нового урожая это более чем достаточно. Понимая, что таких вбросов не избежать, мы придерживали экспортные поставки сахара. Потому что спрос на сахар был огромный, начиная с конца прошлого года. Мы специально приняли это решение. Даже недополучили валютную выручку, для того, чтобы создать стабилизационный запас сверх необходимого. Именно на случай таких паник», – добавил премьер-министр Беларуси.
В Беларуси работает четыре сахарных завода. Они производят более 500 тысяч тонн сахара в год. Две трети объема остается на внутреннем рынке.
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Премьер-министр отметил, что необоснованное подорожание контролирует государство.
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