Головченко: Сахара в Беларуси достаточно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инфляция в Беларуси за июнь составила чуть более одного процента. Поводов для резкого скачка стоимости товаров нет, уверен премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».

Он отметил, что у Беларуси открытая экономика, которая реагирует на глобальные процессы. Из-за пандемии и ограничений Запада логистические цепочки нарушены. От этого значительно подорожала доставка импортных товаров и комплектующих. Это все отражается на конечной стоимости продукта на прилавках магазинов. Однако необоснованное подорожание контролирует государство.

«Правительство Беларуси принимает самые жесткие меры ценового администрирования. Если бы их не было, ситуация с инфляцией была бы другая. У нас все социально значимые товары очень жестко контролируются. Мы расширили перечень непродовольственных товаров, чего раньше вообще не было. Сама по себе инфляция замедляется. Пока мы не видим никаких оснований, чтобы инфляция в Беларуси разогналась», – подчеркнул Роман Головченко.

Не подорожает и сахар, хотя некоторые СМИ поспешили сообщить о грядущем скачке цен. Люди испугались дефицита и начали скупать товар. Глава правительства пошутил, что сахар – не лучшая инвестиция.

«Сейчас у нас 98 тысяч тонн сахара находится на складах. До нового урожая это более чем достаточно. Понимая, что таких вбросов не избежать, мы придерживали экспортные поставки сахара. Потому что спрос на сахар был огромный, начиная с конца прошлого года. Мы специально приняли это решение. Даже недополучили валютную выручку, для того, чтобы создать стабилизационный запас сверх необходимого. Именно на случай таких паник», – добавил премьер-министр Беларуси.

В Беларуси работает четыре сахарных завода. Они производят более 500 тысяч тонн сахара в год. Две трети объема остается на внутреннем рынке.