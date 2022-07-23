Директор «Беларусьфильма» рассказал о работе над новыми кинолентами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллионы просмотров и почти $400 тысяч – cтолько в первом полугодии заработал на показах картин «Беларусьфильм» . Сейчас компания активно присутствует на стриминговых платформах в интернете, передает «МИР 24».

Перспективы отечественного кинематографа обсуждали сегодня с участием премьера. Роман Головченко отметил, что в непростой период государство помогло киностудии и ожидает от нее прорыва и новых шедевров. В этом году «Беларусьфильм» планирует начать съемки четырех художественных лент. Одна из них – с рабочим названием «Мы едины», в которой будет рассказываться о воссоединении в прошлом веке Западной и Восточной Беларуси. Проект практически готов к запуску, сейчас идет кастинг актеров.

«Сейчас каждую неделю приходят предложения от наших российских партнеров не только с центральных регионов, но и из Красноярска, Томска, Калининграда о сотрудничестве, о взаимодействии, о показе наших белорусских фильмов. Мы начали прямые продажи в такие страны, как Япония, Китай, Южная Корея, Испания, Германия, Австрия. Покупают наши художественные и анимационные фильмы. Не только старые, но и фильмы, выпущенные за последние пять лет», – отметил директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

С августа на «Беларусьфильме» начнет работу студия молодежного кино. Там будут снимать студенческие работы и фильмы-дебюты, а также писать сценарии. Лучшие проекты получат государственное финансирование.