Любители тихой охоты открыли грибной сезон в лесах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался грибной сезон . Правда, позже обычного. С чем это связано и почем первые лисички, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Янина Баешко – грибник со стажем. Только что вернулась с дачи. А там рядом лес. Вот время и провела не на грядках. Свой пока еще небольшой «улов» с гордостью демонстрирует внукам.

«Я очень люблю грибы. Мы часто с мужем ездим. Еще пока нет, но вот лисички, сыроежечки уже начинаются», – сказала грибник Янина Баешко.

В этом году первые лисички появились позже обычного. Всему виной погода.

«Это связано с тем, что дожди пришли немножко позже, чем весной. И в то же время климатические условия. Здесь либо аномальная жара, либо похолодание. Вот эти вот холодные ночи дают о себе знать», – добавил лесничий Светлоборского лесничества Павел Фанзель.

Для Ольги бизнес на грибах – дело семейное. На тихую охоту выходит вместе с мужем и сестрой. Добытое успешно продают. Цены кусаются, но женщине это на руку. За два литра – почти 219 российских рублей.​

«Собирали мы где-то с шести утра до трех» Потихоньку идет торг. Спрос есть. 10 рублей – баночка», – сказала продавец лисичек Ольга.

Лисички – первопроходцы грибного сезона. Пошли они, значит, уже совсем скоро появятся и более благородные представители грибного рода боровики.