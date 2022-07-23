Источник материала: Mir24.TV Belarus

На экспериментальных президентских полях в Беларуси начали убирать озимый ячмень. Раньше культуру возделывали на юге страны. В этом году по рекомендации Александра Лукашенко выращивать начали и в Могилевской области в одном из сельхозпредприятий. За первые два дня работы убрали 750 тонн.

«Озимый ячмень из всех зерновых культур созревает быстрее всего. Это первое зерно, первая солома для животноводства и предшественник для озимого рапса. На первое поле, которое освобождается, можно вносить удобрения, проводить там вспашку и готовить его к посеву озимого рапса», – сказал главный агроном сельхозпредприятия Алексей Слесарев.



В июне на экспериментальных полях, на которых выращивают новые виды и сорта культур, побывал Александр Лукашенко. Он высоко оценил результат работы аграриев и назвал ставку на озимый ячмень переломным моментом в сельском хозяйстве.

«Чтобы нам не париться по зерновым колосовым, нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Нам нужно зерно качественное, хорошее. И чем больше, тем лучше. Девять миллионов сегодня, завтра десять миллионов. Этот год показал, что озимый ячмень – это чудо. Я таких полей озимого ячменя никогда не видел», – заявил президент.



В этом году в Беларуси рассчитывают на урожай в девять миллионов тонн зерна.