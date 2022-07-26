Погода в СНГ: кыргызстанцы спасаются от зноя на Иссык-Куле, жители Армении – на Севане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О небольшом похолодании мечтают жители Содружества. Во многих странах держится жара за плюс 30. Подробности – у корреспондентов телеканала «МИР 24».

Казахстан захватила жара. Спасатели каждый день рассылают сообщения о мерах предосторожности. От зноя изнывают даже северные регионы. Там чуть выше 30 и без осадков. А на юге столбики термометров давно перескочили отметку в 40 градусов. Сильно страдают в такую погоду цветы и деревья. Поэтому в Алматы их решили чаще поливать. По графику – ночью, так влага дольше испаряется и хорошо питает растения. На некоторых участках работает автополив, но спасать насаждения от засухи выезжают и сотрудники коммунальных служб на водовозах. Только за сегодняшнюю смену они сделали уже больше 60 рейсов.

Жара не щадит бишкекчан, в столице Кыргызстана сегодня 39 градусов. Аномальная погода установилась почти по всей республике. Комфортно лишь на побережье Иссык-Куля, там плюс 38. Спасаясь от зноя, кыргызстанцы массово едут к озеру. В выходные дни при въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области образовалась огромная пробка. По словам отдыхающих, они добирались до отелей пять часов вместо трех. Выехать тоже было непросто, из Иссык-Кульской области был километровый затор. При планировании отдыха у жемчужины Кыргызстана всех туристов просят учитывать этот факт и закладывать больше времени на дорогу.

Жара испытывает на прочность и Армению. После непродолжительной прохлады температура воздуха вновь выше 35 градусов. Поэтому отпуск жители страны и туристы проводят на озере Севан. Сейчас там открыты три бесплатных пляжа. Сезон купания длится два месяца, вода прогревается примерно до плюс 20 градусов.



В Минске плюс 26 и солнечно. Кратковременные дожди и грозы возможны только на западе Беларуси. Там воздух прогреется до 31 градуса. Из-за жары объявлен «желтый» уровень опасности. В Березинском заповеднике открыли сезон наблюдения за бурыми медведями. Увидеть хищника в естественной среде обитания можно до конца августа. Теплая и сухая погода повышает шансы гостей заповедных территорий встретиться с редким зверем. Экскурсии проводят опытные гиды, для фотосъемки оборудована специальная вышка.