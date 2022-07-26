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«ИП теперь должен платить ФСЗН, даже если работает в найме». В Беларуси изменили правила уплаты социальных взносов
26.07.2022 11:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Индивидуальные предприниматели Беларуси снова активно обсуждают изменения законодательства, ведущие к увеличению расходов. Правда, в этот раз речь не о налогах, а о ФСЗН. 21 июля 2022 года
В чем суть изменений
— В законе изменена ст. 13 закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», которая определяет, кто может уплачивать взносы в ФСЗН по своему усмотрению, а кто — обязан это делать безоговорочно. Минтруда уже
По сути ИП, «которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм; являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы», с 2023 года обязаны будут уплачивать страховые взносы самостоятельно и минимальный взнос должен быть произведен из расчета одной минимальной зарплаты. На сегодня это: 480,96 бел. руб. * 35% = 168,34 рубля в месяц.
Кроме того, в новой редакции статьи 7 абзаца восьмого закона «Об основах государственного социального страхования» право (но не обязанность) на уплату взносов предоставляется: «индивидуальным предпринимателям, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:
Какие будут последствия для бизнеса
Изменения законодательства сильно повлияют на бизнес. Есть несколько таких последствий (как положительных, так и отрицательных):
В целом можно отметить, что налоговая система движется в строну сближения с российской, где налог на профессиональный доход
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«ИП теперь должен платить ФСЗН, даже если работает в найме». В Беларуси изменили правила уплаты социальных взносов
Индивидуальные предприниматели Беларуси снова активно обсуждают изменения законодательства, ведущие к увеличению расходов. Правда, в этот раз речь не о налогах, а...
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