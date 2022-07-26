«ИП теперь должен платить ФСЗН, даже если работает в найме». В Беларуси изменили правила уплаты социальных взносов

Источник материала: ProBusiness





Индивидуальные предприниматели Беларуси снова активно обсуждают изменения законодательства, ведущие к увеличению расходов. Правда, в этот раз речь не о налогах, а о ФСЗН. 21 июля 2022 года опубликовали закон от 18 июля 2022-го № 193-З «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования». Управляющий партнер группы компаний Resolva , эксперт в области налогообложения Татьяна Дайлид объяснила, какие последствия несет этот документ для бизнеса.

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер группы компаний Resolva, эксперт в области налогообложения

В чем суть изменений

— В законе изменена ст. 13 закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», которая определяет, кто может уплачивать взносы в ФСЗН по своему усмотрению, а кто — обязан это делать безоговорочно. Минтруда уже прокомментировало данное изменение, и, в принципе, комментарий четко отражает положение дел: «Начиная с 2023 года, индивидуальные предприниматели, также, как и все остальные категории физических лиц, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в период нахождения в трудовых отношениях будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда».

По сути ИП, «которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм; являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы», с 2023 года обязаны будут уплачивать страховые взносы самостоятельно и минимальный взнос должен быть произведен из расчета одной минимальной зарплаты. На сегодня это: 480,96 бел. руб. * 35% = 168,34 рубля в месяц.





Кроме того, в новой редакции статьи 7 абзаца восьмого закона «Об основах государственного социального страхования» право (но не обязанность) на уплату взносов предоставляется: «индивидуальным предпринимателям, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза.

Какие будут последствия для бизнеса

Изменения законодательства сильно повлияют на бизнес. Есть несколько таких последствий (как положительных, так и отрицательных):

Увеличение расходов ИП. Поэтому трудоустройство индивидуального предпринимателя с целью оптимизации социальных отчислений больше не имеет смысла.

По-прежнему можно будет платить взносы только в периоды получения дохода. Здесь важно искусственно не сводить всю месячную деятельность ИП к одному дню, чтобы минимизировать отчисления в ФСЗН — это легко проверить. Но выходные во многих случаях действительно можно исключить из деятельности, правильно заполнив ежегодный отчет ПУ3. В этом случае предприниматель сможет сэкономить почти треть от годовой суммы.

С 2023 года в Налоговом кодексе появится налог на профессиональный доход со ставками 10% в отношении доходов, полученных плательщиками от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; и 20% — в отношении доходов, превысивших в пределах календарного года 60 000 белорусских рублей и полученных от белорусских организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей , независимо от размера примененного налогового вычета. На разовый вычет в размере 2000 рублей будет иметь право лицо, впервые зарегистрированное в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

со ставками 10% в отношении доходов, полученных плательщиками от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; и 20% — в отношении доходов, превысивших в пределах календарного года 60 000 белорусских рублей и , независимо от размера примененного налогового вычета. На разовый вычет в размере 2000 рублей будет иметь право лицо, впервые зарегистрированное в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Информацию о налоге на профессиональный доход надо будет предоставлять в приложении Министерства по налогам и сборам «Налог на профессиональный доход» и никакой иной отчетности пока не предусмотрено. А также этот налог заменит уплату всех других налогов, отчислений и взносов, в том числе — взносов в ФСЗН, т.к. часть налога пойдет и на формирование пенсионного фонда.

Плательщики налога все же самозанятые физические лица, поэтому нельзя будет брать сотрудников в штат. И пока не ясно, какие будут ограничения по видам деятельности.

В целом можно отметить, что налоговая система движется в строну сближения с российской, где налог на профессиональный доход работает с 2019 года.

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