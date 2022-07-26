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Лукашенко подписал указ об увеличении пенсий на 10%

26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси увеличили пенсии. Указ сегодня подписал Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Уже со следующего месяца пенсионеры получат на 10% больше. Повышение коснется всех видов выплат: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

«Размер повышения в рублях у каждого будет свой. В зависимости от стажа, от размера заработка и получаемых доплат. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 рублей с учетом доплат», – заявила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Громова.

Это 14,5 тысяч в российских рублях. На выплаты пенсий из бюджета республики выделят больше 16 млрд белорусских рублей, или почти 362 млрд российских. Это уже второе повышение пенсий в году. В прошлый раз пособие выросло в марте на 7%.



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На выплаты пенсий из бюджета республики выделят больше 16 млрд белорусских рублей, или почти 362 млрд российских.
 
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