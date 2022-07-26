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Андрей Демянюк: Наша жемчужина – документы о партизанском движении
26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный архив Республики Беларусь отмечает 95-летие. С момента основания в 1927 году и до настоящего момента архив разросся, став крупнейшим хранилищем важнейших исторических документов в стране. Где и в каком виде хранятся эталоны государственного флага и герба? Какие объекты считаются особо ценными и подлежат вечному хранению?
Какие документы хранятся под грифом «секретно»? Как проходит процесс цифровизации и с какими международными организациями архив поддерживает отношения, смотрите в программе
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Какие сокровища хранятся в Национальном архиве Республики Беларусь, узнаем в программе «Евразия. Дословно».
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