Андрей Демянюк: Наша жемчужина – документы о партизанском движении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный архив Республики Беларусь отмечает 95-летие. С момента основания в 1927 году и до настоящего момента архив разросся, став крупнейшим хранилищем важнейших исторических документов в стране. Где и в каком виде хранятся эталоны государственного флага и герба? Какие объекты считаются особо ценными и подлежат вечному хранению?

«Огромной ценностью обладают фонды по истории партизанского и подпольного движения, документы, касающиеся становления белорусской государственности, и уникальные документы периода действия Белорусской народной республики», – рассказывает директор Национального архива Андрей Демянюк.