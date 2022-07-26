Лукашенко: Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси стратегический

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная без потерь. Такую задачу ставит Александр Лукашенко. На селекторном совещании белорусский лидер подчеркнул: сейчас это тема номер один, передает «МИР 24».

На фоне непростых погодных условий важно убрать каждый квадратный метр посевов и обеспечить продовольственную безопасность. Также аграриям предстоит заготовить корма для животных. Президент требует от губернаторов и председателей райисполкомов предельной собранности и дисциплины . Накануне Генпрокуратура и Комитет госконтроля провели проверки в регионах и обнаружили ряд нарушений. Например, кое-где до сих пор готова не вся техника. Это недопустимо.

«Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Это только вершина айсберга. Безумные санкционные ограничения на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не умеет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима. Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси стратегический. Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды», – отметил Александр Лукашенко.

В Беларуси в этом году планируют собрать 10 миллионов тонн зерна.