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Лукашенко: Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси стратегический
26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уборочная без потерь. Такую задачу ставит Александр Лукашенко. На селекторном совещании белорусский лидер подчеркнул: сейчас это тема номер один, передает «МИР 24».
На фоне непростых погодных условий важно убрать каждый квадратный метр посевов и обеспечить продовольственную безопасность. Также аграриям предстоит заготовить корма для животных. Президент требует от губернаторов и председателей райисполкомов
В Беларуси в этом году планируют собрать 10 миллионов тонн зерна.
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Накануне Генпрокуратура и Комитет госконтроля провели проверки в регионах и обнаружили ряд нарушений.
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