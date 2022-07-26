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Встречи на уровне СНГ пройдут в Нур-Султане в очном формате
26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заседания президентов и глав правительств стран Содружества, Совета министров иностранных дел пройдут в очном формате. На это рассчитывает председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».
Предполагается, что Совет глав государств СНГ объявит 2024-й Годом волонтерского движения, а 2025-й – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Об этом заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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