Встречи на уровне СНГ пройдут в Нур-Султане в очном формате

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседания президентов и глав правительств стран Содружества, Совета министров иностранных дел пройдут в очном формате. На это рассчитывает председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».



Встречи в разных форматах запланированы на октябрь в Нур-Султане. Казахстан председательствует в Содружестве в этом году. Сегодня же постпреды СНГ в Минске обсудили повестку предстоящих саммитов. Экономика, безопасность, гуманитарное сотрудничество, совместная борьба с терроризмом и экстремизмом – главные темы.

«Основным вопросом, который предстоит обсудить и заслушать на заседании Совета глав государств СНГ будет деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ и ее роль в укреплении многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Роль Межпарламентской ассамблеи СНГ, конечно, велика. Парламентарии – это избранники народа, они отражают настроение, волю избирателей, поэтому очень важно услышать этот глас народа и на уровне глав государств», – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Предполагается, что Совет глав государств СНГ объявит 2024-й Годом волонтерского движения, а 2025-й – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.