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Рейсы из Минска во Внуково станут ежедневными с 8 августа

26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рейсы белорусского национального перевозчика «Белавиа» из Минска во Внуково станут ежедневными с 8 августа, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

«Белавиа» запускает новые рейсы Минск – Москва (Внуково) – Минск. Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными», – говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июля авиакомпания возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково после десятилетнего перерыва. Также белорусский перевозчик выполняет полеты в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ираэро» решила увеличить частоту рейсов с двух до пяти в неделю по маршруту из Новосибирска в Баку.



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Теги: Минск
 
 
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С 15 июля авиакомпания возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково после десятилетнего перерыва.
 
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