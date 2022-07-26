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Рейсы из Минска во Внуково станут ежедневными с 8 августа
26.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рейсы белорусского национального перевозчика «Белавиа»
«Белавиа» запускает новые рейсы Минск – Москва (Внуково) – Минск. Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными», – говорится в сообщении.
Напомним, с 15 июля авиакомпания возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково после десятилетнего перерыва. Также белорусский перевозчик выполняет полеты в аэропорты Домодедово и Шереметьево.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ираэро» решила
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С 15 июля авиакомпания возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково после десятилетнего перерыва.
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