Рейсы из Минска во Внуково станут ежедневными с 8 августа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рейсы белорусского национального перевозчика «Белавиа» из Минска во Внуково станут ежедневными с 8 августа, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

«Белавиа» запускает новые рейсы Минск – Москва (Внуково) – Минск. Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными», – говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июля авиакомпания возобновила прямые рейсы в международный аэропорт Внуково после десятилетнего перерыва. Также белорусский перевозчик выполняет полеты в аэропорты Домодедово и Шереметьево.