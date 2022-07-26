Лукашенко предупредил о недопустимости потерь при уборке урожая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Непростые погодные условия вносят коррективы в уборочную кампанию в Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко потребовал не допустить потери урожая и обеспечить продовольственную безопасность страны. Глава Беларуси провел сегодня онлайн-совещание с руководителями всех районов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Это хозяйство образцовое. К уборочной подошли в полной готовности: техника на ходу, людей достаточно. Даже студентов подключили. А вот погода не согласна с амбициозными планами аграриев. Часть посевов легла под напором стихии. Но оптимизм не потерян.

«Придется часть хлебов, которые лежачие, убирать с заходом, где-то поперек, потому что очень покрученные посевы. Но это не первый год у нас так случается. Мне один умный человек сказал: кладет там, где что-то есть в колосе. Если нет ничего в колосе, то и класть нечего. Поэтому надеемся, что пройдет все успешно», – сказал председатель агрокомбината Николай Радоман.

Похожие проблемы во всех регионах. Аномальные холода сменялись засухой и зноем, а после проливными дождями. Сроки уборки сдвинулись на несколько дней. И теперь промедление угрожает продовольственной безопасности . Сейчас это – главное.

«Безумные санкционные ограничения на минеральные удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима. Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси – стратегический», – подчеркнул глава государства.

К посевам Александр Лукашенко призывает подходить по-хозяйски. Скорость жатвы не должна влиять на качество. На счету каждое зерно. И понимать это должны все, кто причастен к уборке урожая.

«Селу оказана вся необходимая помощь: топливо, техника, финансовые ресурсы. Поэтому от всех, в первую очередь от руководителя до механизатора, требуется максимальная отдача. Иначе будут потери. А это недопустимо. Потери – это удобрение почвы деньгами. Главные требования на предстоящий уборочный период – качество и темпы», –отметил Лукашенко.

Министр сельского хозяйства уверяет: урожай будет хорошим. Во многих районах площади посевов увеличили, использовали устойчивые сорта. Теперь дело за дисциплиной. Хозяйства проверили Госконтроль и Генпрокуратура. И в каждом четвертом есть нарушения: поломки техники, нехватка людей и воровство. Президент поручил мониторить ход кампании.

«Многие руководители подготовку к уборочной кампании просто провалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать. Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Это не просто безответственность со стороны местной власти. Это продовольственная диверсия. Так мы работать не должны и не будем», – сказал президент.

Особое внимание – к состоянию комбайнов, тракторов и других сельхозмашин. Многие хозяйства их закупили с господдержкой.