Музыкальные школы Беларуси оснастят отечественными инструментами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские школы оснастят отечественными музыкальными инструментами. Премьер-министр Беларуси посетил возрожденную фабрику фортепиано, чтобы увидеть процесс производства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Ольга окончила музыкальное училище и решила сама создавать инструменты. Она регулировщик, смотрит за положением молоточков, поправляет струны, выравнивает ложечки. Иначе любая неточность и звук станет «грязным», а клавиши начнут западать. Настройку делает вручную.

«Бывают статичные положения, зависаешь в нем минут на 40. Можете себе представить, в каком состоянии мышцы все. Тяжело. Но мне очень интересно. Когда слышишь, как инструмент звучит, когда все вокруг радуются, что качество очень хорошее и звук классный, это того стоит», – говорит регулировщик клавишных инструментов Ольга Болтовская.

Чтобы создать фортепиано с нуля, нужно два месяца работы. За это время оно проходит пять стадий настроек. Следующий процесс обыгровки автоматизирован. Это ускоряет работу. За год фабрика создает больше тысячи клавишных.

«Наши конечные потребители – это, прежде всего, музыкальные школы, образовательные школы, лицеи. В академии наши инструменты стоят. На них играют люди, которые учатся и становятся профессионалами», – отметила директор фабрики Рената Мартынович.

В стране возобновили и производство гитар, балалаек, домр и цимбал. Их создают белорусские предприниматели. Большую часть материалов импортозаместили: закупают у отечественных производителей и получают из дружественных стран.

«Ранее часть комплектующих мы закупали в Германии. Теперь закупаем у Китайской Народной Республики. По качеству эти комплектующие ничем не отличаются», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

С Китаем есть договоренность. Страна поставляет сырье и инструменты, в Беларуси их настраивают и отправляют обратно. Отечественные клавишные оценили и в России. Наладить экспорт планируют также в другие страны Содружества. Белорусская фабрика фортепиано восстановила свою работу в 2018 году.