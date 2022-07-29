«Это почти как алкоголь, только без похмелья». Почему бизнесменам полезно играть и как от этого зависит выручка

Источник материала: ProBusiness



Константин Владимиров. Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

«Я серьезный человек. Я зарабатываю деньги. Зачем мне игры?» — так думают многие бизнесмены. Но автор и разработчик бизнес-игр, продюсер и издатель трансформационных игр Константин Владимиров считает, что такие предприниматели вскоре будут сильно отставать от конкурентов, которые давно привили игровые практики в бизнесе. Мы уже рассказывали в 2016 году о том, как Константин создавал собственную игру, а теперь решили поговорить о том, могут ли игры помогать бизнесу развиваться, а бизнесменам — отвлекаться от текущих проблем и получать инсайты.

«Хорошая бизнес-игра позволяет предпринимателю на некоторое время переключиться на решение других проблем»

— Сейчас, когда вокруг кризис, неопределенность, постоянные проблемы, предпринимателям тоже хочется спрятаться, уйти от этого стресса… Бизнес-игра — это хороший вариант для этого?

— Помимо традиционных развлекательных мероприятий ( сплав на байдарках , корпоратив, баня и т.п.), бизнес-игры уже становятся отличным вариантом для снятия стресса, психологической разгрузки, смены обстановки. Игра сама по себе хороша тем, что имеет такой же эффект, как алкоголь: человек забывает о насущных проблемах, раскрывается подсознательное. Поэтому иногда игры используются и для проверки потенциальных партнеров. Но при этом, в отличие от алкоголя, после игры не бывает похмелья.

Бизнес-игры, кроме прочего, содержат, как правило, и образовательно-обучающий контент. Например, игры на повышение навыков переговоров («Бизнес-Ситуация») или на проработку маркетинга продукта («Матрикс Клиент»). Хорошая бизнес-игра позволяет предпринимателю на некоторое время переключиться на решение других проблем, в другой реальности и «забыть» свои текущие задачи. Смена задач позволяет неплохо отдохнуть, а иногда после игр случаются даже озарения, позволяющие решить и некоторые сложные задачи в реальном бизнесе.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

— То есть игра может помочь отработать какие-то реальные бизнес-задачи и потом применить это на практике?

— Именно для этого и существуют бизнес-игры. Например, для одного из беларусских банков мы создали отдельную версию игры «Бизнес-Ситуация» с реальными кейсами из жизни этого банка. И теперь там регулярно разыгрывают эти кейсы с новыми сотрудниками во время обучающих мероприятий по вводу в работу и адаптации персонала. В игре усвоение методов работы происходит в разы быстрее. Плюс сразу нарабатывается опыт.

— Чем бизнес-игры отличаются от обычных «настолок»?

— Самое главное отличие настольных игр от бизнес-игр в том, что последние обычно четко ориентированы на какие-то определенные задачи. Основной целью бизнес-игры является не только развлечение участника, но и передача ему каких-то конкретных навыков, развитие способностей, изучение бизнес-процессов и фиксация самых выгодных решений обрабатываемых кейсов.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

Многие бизнес-игры разрабатываются под конкретного заказчика для быстрого решения именно его проблемных вопросов: адаптация персонала, внедрение стандартов качества и контроля, новых методов работы, обучение сотрудников и т.п.

Важным отличием бизнес-игр также можно считать цену: они стоят намного дороже, чем обычные настольные игры. Скажем средняя цена настольной игры колеблется от $ 20 до $ 100, а бизнес-игра — от $ 100 до нескольких тысяч долларов. Специально разработанная для вашей компании корпоративная бизнес-игра может стоить и более десятка тысяч долларов.

Бизнес-игры, естественно, и занимают гораздо больше времени. Для того, чтобы сыграть в обычную настольную игру, вы потратите от получаса до двух часов, а в бизнес-игру вы можете играть от нескольких часов до нескольких дней.

— Чему можно научиться во время таких игр?

— Всему, что можно запрограммировать для каждого конкретного заказчика. Кому-то важно развивать переговорные навыки (отделы продаж, колл-центры), кому-то важно организовать коммуникации в компании (периферия и главный офис), кому-то необходимо быстро внедрить новую модель работы — тут хорошо работают сделанные специально под компанию игры. В этом случае определяется тот конкретный навык, которому заказчик хочет обучить свой персонал. И тогда игровые механики подбираются таким образом, чтобы в максимально короткий срок выполнить задание заказчика и обучить персонал компании этому навыку, позволить сотрудникам отработать все возможные кейсы в игровой ситуации.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

«Когда доходит до дела, люди все равно поступают по-своему и, чаще всего, неверно»

— Какие из игр бизнес чаще всего предпочитает?

— Это всегда индивидуально. Зависит от текущих конкретных задач предприятия. К тому же, я могу дать ответ только по тем играм, которые провожу для бизнеса лично. Когда меня приглашают провести игры, то всегда сначала происходит презентация-знакомство в офисе клиента. Я беру с собой несколько игр — и мы выбираем ту, которая наиболее подходит в каждом конкретном случае. Из моих игр это:

«Бизнес-Ситуация» — переговоры и стресс-менеджмент;

«Мастер Эффективных Презентаций» — создание структуры презентации;

«Конфедераты против Янки» — командообразование.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

— Бизнесмен как игрок чем-то отличается от игроков из других сфер и профессий?

— Да, однозначно. Предприниматели, как правило, более целеустремленные люди, они ценят свое время. Они сразу переходят к игре и тратят свои силы исключительно на выполнение целей. Часто в моей практике случалось так: если на выполнение цели не хватало отпущенного на игру времени, бизнесмены докупали время тренинга.

Предприниматели хорошо знают принцип win-win и формулу 1+1=11. Они чаще находят варианты выгодного взаимодействия и придумывают способы «сломать систему» и «обойти правила». Игра в этом случае нередко стимулирует их креативность, что позволяет многим бизнесменам сразу после игры придумать новые перспективные ходы для своего реального бизнеса. Кстати, многие ради этого и заказывают проведение бизнес-игры: стимулировать креативность и поднять мотивацию.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

— Можно ли спасти бизнес в тяжелой ситуации, проиграв разные сценарии и ситуации?

— Бизнес-игра не станет панацеей. Можно реально проиграть все варианты и имитировать различный исход событий. Но когда доходит до дела, люди все равно поступают по-своему и, чаще всего, неверно. Простой пример — игры типа монополии или кэшфлоу. Я часто видел, как в таких играх люди боялись вкладывать виртуальные средства в инвестиции с заведомо положительным эффектом, а затем в реальной жизни бездумно вкладывались в крипто-аферы и пирамиды. Важно понимать, что игра всегда остается игрой. В ней все упрощено. В жизни сложнее, и нужно анализировать много дополнительных аспектов. Все зависит не только от вас, но и от подрядчиков, правительства, законов. Да даже от погоды.

Однако, бизнес-игра может позволить взглянуть на ваш бизнес со стороны. Особенно, если на ваше место поставить сторонних людей и посмотреть, как они себя поведут в такой ситуации и какие будут принимать решения.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

«Я знаю учредителя одной крупной логистической компании, который играет со своим персоналом каждую субботу»

— Отличается ли чем-то бизнес, владелец которого любит игры, и бизнес, владелец которого считает, что игры — это для детей?

— Александр Македонский любил военные игры и муштру. Это помогло ему создать одну из величайших империй в мире. Петр Первый играл с крепостными в солдатиков с детства. Потом эти люди стали первыми гвардейскими полками в основе регулярной российской армии. Да и сейчас стратегические игры являются неотъемлемой частью обучения высшего генералитета, командно-штабные учения проходят несколько раз в год. А бизнес во многом похож на военное подразделение, сражающееся за долю рынка с конкурентами. Многие бизнес-игры родились на основе как раз стратегических военных игр.

И, конечно, нельзя забывать, что мы сейчас находимся на очередном рубеже смены поколений. Скоро в компании придут молодые люди, которые практически с рождения держали в руках электронные гаджеты и планшеты, на которых в том числе играли. Традиционные методы обучения для них будут слишком сложны и непонятны. Именно игровые методы обучения станут доминирующими в XXI веке.

Я знаю учредителя одной крупной логистической компании, который играет со своим персоналом каждую субботу. Думаю, что очень скоро бизнес, владелец которого любит игры, и бизнес, владелец которого считает, что игры — это для детей, будут сильно отличаться по объему выручки. Не в пользу последних.

— А при тут выручка? Я не совсем понял.

— Любой бизнес делают люди. Чем лучше обучены люди, чем больше у них методов работы с клиентом, тем выше будет выручка. А если эти люди еще и обладают игровыми методами вовлечения клиента, то и продажи становятся проще. Когда сам процесс продажи превращается из простого и нудного акта изъятия денег у клиента в процесс интересной и увлекательной игры, клиент отдает деньги с бо´льшим удовольствием. К тому же игра является одним из способов повышения лояльности клиента. Например, в моем бизнесе (клуб настольных бизнес-игр) это работало таким образом: я вел ежемесячные рейтинги игроков с присвоением шуточных «дворянских» титулов за набранные очки и очередных «воинских» званий за количество посещенных игр. И люди стремились занять верхние позиции в ежемесячном топе лучших игроков, приходили еще и еще, сами спрашивали, когда следующая игра. Так росла выручка клуба. Этот и другие примеры, кстати, можно найти в моей книге «Как с помощью настольной ИГРЫ зарабатывать ДЕНЬГИ и изменить свою жизнь».



Private Money Real Game для 120 миллионеров в Москве осенью 2021 года. Фото предоставлено героем интервью.

— Вспомните, пожалуйста, какие-нибудь необычные ситуации при проведении бизнес-игр.

— Мне очень запомнился случай в одном крупном холдинге. Мы проводили игру на командообразование за 8 столами на 64 человека. Это была военно-стратегическая симуляция управления ресурсами по мотивам Второй Мировой войны. За каждым столом участники были поделены на отряды захватчиков и партизанов. Причем в каждом отряде были «офицеры» — представители головного офиса и «рядовые солдаты» — представители региональных периферийных отделений. Задачей игры было перезнакомить и сплотить людей из головного офиса и периферии. За одним из столов сражались сами учредители. Условно этот стол мы назвали «ставкой Главнокомандующего».

Я объяснил правила и где-то на 20 минуте произошла такая ситуация. За одним из столов возрастная женщина встала и со словами: «Я главный бухгалтер! Зачем мне играть в какие-то игры?!». Попыталась выйти из игры. И тогда я спросил (в роли вестового, конечно): «Простите, мне передать в ставку Главнокомандующего, что вы дезертируете?». Женщина осмотрелась. Она увидела, как увлеченно сражаются учредители на дальнем столе. Ни слова не говоря, она села на свое место, собралась, организовала отряд и выиграла за своим столом.



Во время проведения бизнес-игры «Ситуация» для участников Клуба Про бизнес.

Другой случай произошел на корпоративной финансовой игре. За одним столом сидели учредитель из другой страны и несколько директоров местных беларусских филиалов. Игра длилась пять часов. Одному из игроков сильно не везло. Он занимал, вкладывал, перезанимал, торговался за каждую копейку. Когда истекло основное время игры, большинство из игроков встали из-за столов и ушли на обед. А вот за одним из столов остался учредитель и этот «невезучий» игрок.

И тогда учредитель сказал: «Я видел, как ты действовал. Я приехал сюда, чтобы из достойных белорусов выбрать директора головного офиса в моей стране. Я выбирал между двумя другими, которые только что ушли обедать. А ты остался. Поэтому Я предлагаю занять это место тебе. Ты достойно сражался со всеми неурядицами. Я вижу, что с таким как ты, мой бизнес вырастет. У тебя есть сутки на принятие решения о переезде и повышении».

Вот так прямо на игре человек получил, возможно, один из главных шансов в жизни.

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