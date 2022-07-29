Белорусские школы оснастят отечественными музыкальными инструментами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских школах появятся отечественные музыкальные инструменты. Премьер-министр Роман Головченко посетил возрожденную фабрику фортепиано, чтобы увидеть процесс производства, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Ольга окончила музыкальное училище. Решила сама создавать инструменты. Сейчас она регулировщик. Смотрит за положением молоточков, поправляет струны, выравнивает ложечки. Иначе любая неточность – и звук станет «грязным», а клавиши начнут западать. Настройку делает вручную.

«Бывают статичные положения, зависаешь в нем минут на 40. Можете себе представить, в каком состоянии мышцы все. Поэтому тяжело. Но тем не менее очень интересно и потом ты видишь, как инструмент звучит, как все вокруг радуются, то есть, качество очень хорошее, звук классный. Это того стоит, поверьте», – рассказала регулировщик клавишных инструментов Ольга Болтовская.

Чтобы создать фортепиано с нуля, нужно два месяца работы. За это время оно проходит пять стадий настроек. А вот следующий процесс – обыгровка – автоматизирован. Это ускоряет работу. Загод фабрика создает больше тысячи клавишных.



«Наши конечные потребители – это, конечно, прежде всего, музыкальные школы, образовательные школы. В академии наши инструменты стоят. То есть, те люди, которые учатся становиться профессионалами», – рассказал директор фабрики Рената Мартынович.

В стране также возобновили производство гитар, балалаек, домр и цимбал. Их создают белорусские предприниматели. Большую часть материалов импортозаместили. Закупают у отечественных производителей и получают из дружественных стран.



«Часть комплектующих мы в Германии закупали. Теперь с учетом определенных санкционных ограничений мы закупаем у Китайской народной республики. По качеству эти комплектующие ничем не отличаются», – рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

С Китаем есть договоренность. Страна поставляет сырье и инструменты, здесь их настраивают и отправляют обратно. Отечественные клавишные оценили и в России. Наладить экспорт планируют также в другие страны Содружества.