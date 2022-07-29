Псевдовалютный договор: юрист советует, на что обратить внимание при его заключении

Источник материала: ProBusiness





Для чего резиденты заключают «псевдовалютный договор» и чем он характеризуется? Почему он особенно актуален в турбулентное время? Что нужно учесть при заключении такой сделки и как потом происходит взыскание задолженности по ней? Про это специально для «Про бизнес» рассказала директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт» Людмила Царик.

Людмила Царик

Директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт»

«Псевдовалютный договор является одним из способов снижения расходов в условиях колебания курса валют»

— Как правило, в качестве валюты расчетов в Беларуси выступает белорусский рубль, а платежи на территории страны осуществляются путем наличных и безналичных расчетов (п. 1 ст. 141 ГК). В ряде случаев расчеты могут осуществляться и в иностранной валюте. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Республики Беларусь определяются законодательством (п. 2 ст. 141 ГК).

Следует четко разграничивать валютные и так называемые псевдовалютные договоры. В псевдовалютном договоре расчеты осуществляются в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте. Такие договоры не относятся к валютным. Поэтому сделки (договоры) с вышеназванным существенным условием юристы между собою именуют псевдовалютными.

Важно: законодательство Республики Беларусь не содержит понятия «псевдовалютный договор».

Сейчас, как никогда, распространены сделки между резидентами, где существенным условием определена оплата в белорусских рублях по официальному курсу банка на определенную сторонами сделки дату (статья 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Тем самым наше законодательство прямо не запрещает резидентам в договорах друг с другом прописывать стоимость сделки в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. Псевдовалютный договор является одним из способов снижения расходов в условиях колебания курса валют.





Существенные условия «псевдовалютной сделки»:

сторонами выступают только резиденты;

денежное обязательство выражено в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте;

расчеты по «псевдовалютной» сделке (договору) осуществляются следующими способами (ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК):

— по официальному курсу НБРБ на дату платежа;

— по курсу и (или) дате, которые определяют стороны сделки;

— по иному курсу и (или) дате, определенных законодательство;

— путем включения условия об ограничении размера курса валюты в «псевдовалютном» договоре при расчете суммы в белорусских рублях (п. 3 ст. 391 ГК).

Пример 1 За пользование арендованным оборудованием ежемесячно уплачивается арендная плата в сумме, эквивалентной 300 (тремстам) долларам США. Арендная плата перечисляется не позднее 5-го числа отчетного месяца в белорусских рублях по курсу доллара США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты и увеличенному на 1,5%.

Иногда в «псевдовалютном» договоре процедура определения курса для расчета суммы сделки в белорусских рублях не устанавливается, в таких случаях необходимо руководствоваться ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК: подлежащая оплате в белорусских рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа.

Пример 2 Стоимость поставленного товара по договору будет определяться в сумме, эквивалентной 10 000 (десяти тысячам) ЕВРО. Оплата за товар производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь.

Согласно статьям 141, 288, 298 ГК валютный эквивалент сделки является инструментом, позволяющим определить сумму белорусских рублей, подлежащую оплате контрагенту по договору.

Что необходимо учесть при заключении «псевдовалютной сделки»:

Условие о цене сделки должно быть закреплено сторонами таким образом, чтобы оно не вызывало разного понимания у сторон.

Для минимизации рисков при заключении «псевдовалютного» договора сторонам следует указывать в тексте договора о порядке возврата денежных средств при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора.

Сторона (контрагент) должна внимательно оценивать риски, подписывая договор с условием возврата предоплаты в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.

В «псевдовалютном» договоре часто фигурирует условие об ограничении размера курса валюты, который должен использоваться для расчета суммы в белорусских рублях (п. 3 ст. 391 ГК). Тут необходимо согласие двух сторон сделки.

Согласование сторонами даты или условия (момента), на которые будет определяться соответствующий курс (п. 3 ст. 391, ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК).





Взыскание задолженности

В случае возникновения задолженности по «псевдовалютному» договору, суд (нотариус) руководствуется в принятии решения принципом фиксации суммы долга в белорусских рублях. То есть по сути это обычное денежное обязательство, выраженное в белорусских рублях, в котором валюта платежа и валюта обязательства совпадают. Поэтому при изменении курса валюты нет оснований для дальнейшей корректировки суммы обязательства.

Таким же образом не пересчитывается в связи с изменением курса и сумма, взыскиваемая по исполнительной надписи нотариуса. Исполнительная надпись по «псевдовалютному» договору фиксирует сумму денежного обязательства в рублях, и оно становится неизменным на весь будущий период.

Курсовая разница не признается убытком взыскателя по «псевдовалютному» договору. «Псевдовалютный» договор не может подтверждать, что взыскатель принял меры для получения выгоды и сделал все для этого.

Справка. Судебная практика говорит о том, что суд отказывал взыскателям в довзыскании курсовых разниц ни как реального ущерба, ни как упущенную выгоду — отсутствует прямая связь между возникшими убытками и ненадлежащим исполнением обязательств должником. Также отсутствует вина должника в увеличении курса валют в связи с тем, что он не исполнил надлежащим образом договор.

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