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Погода в СНГ: долгожданная прохлада в Азербайджане и ливни в Кыргызстане

29.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, временами кратковременные дожди и плюс 24 будет сегодня в Москве. Прохладнее сегодня стало и в некоторых странах Содружества, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Комфортные плюс 30 сегодня в Бишкеке. После продолжительной 40-градусной жары жители города вздохнули с облегчением. В ближайшие дни температура опустится до 26 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. На большей части республики дожди перейдут в ливни. МЧС объявило штормовое предупреждение. В горных районах возможно повышение уровня воды в реках и сход селей.

Казахстан

Град, дождь и понижение температуры сегодня на севере и центре Казахстана. К осадкам добавится ветер с порывами до 18 метров в секунду. Долгожданная прохлада и в Алматы. Днем небольшой дождь и плюс 30. В выходные в области ожидается усиление ветра, в том числе и в Национальных парках Алтын-Эмель и Сайрам-Угамский.

Там в объектив фотоловушек попали снежные барсы. Видео запечатлело, как хищники обходят свои владения. Эти кадры помогут зоологам исследовать ареал их обитания и образ жизни. В Казахстане насчитывается порядка 180 диких кошек.

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Беларусь

В Беларуси солнечно и тепло. На юге страны плюс 26. В Минске температура на несколько градусов ниже. В некоторых областях начинают зацветать подсолнухи.

Этой культурой в Беларуси засеяно около семи тысяч гектаров. Если затяжных дождей не будет, в октябре аграрии соберут хороший урожай наливных семечек. Любителям красивых фотографий в полях стоит помнить: за уничтожение растений грозит штраф до 960 белорусских рублей, это чуть больше 20 тысяч российских.

Азербайджан

Долгожданную прохладу принес в Баку северо-западный ветер. В столице сегодня плюс 34 градуса. Осадков не ожидается, но влажность воздуха сохранится в пределах 60-65%. Синоптики предупреждают отдыхающих на берегу моря о соблюдении осторожности на пляже из-за усиливающегося ветра. Вода в Каспии прогрелась до 25 градусов, но купаться небезопасно из-за больших волн.



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Теги: Минск
 
 
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В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. В горных районах возможно повышение уровня воды в реках и сход селей.
 
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