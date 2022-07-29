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Погода в СНГ: долгожданная прохлада в Азербайджане и ливни в Кыргызстане
29.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, временами кратковременные дожди и плюс 24 будет
Кыргызстан
Комфортные плюс 30 сегодня в Бишкеке. После продолжительной 40-градусной жары жители города вздохнули с облегчением. В ближайшие дни температура опустится до 26 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. На большей части республики дожди перейдут в ливни. МЧС объявило штормовое предупреждение. В горных районах возможно повышение уровня воды в реках и сход селей.
Казахстан
Беларусь
Азербайджан
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В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. В горных районах возможно повышение уровня воды в реках и сход селей.
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