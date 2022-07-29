Погода в СНГ: долгожданная прохлада в Азербайджане и ливни в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, временами кратковременные дожди и плюс 24 будет сегодня в Москве . Прохладнее сегодня стало и в некоторых странах Содружества, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Комфортные плюс 30 сегодня в Бишкеке. После продолжительной 40-градусной жары жители города вздохнули с облегчением. В ближайшие дни температура опустится до 26 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. На большей части республики дожди перейдут в ливни. МЧС объявило штормовое предупреждение. В горных районах возможно повышение уровня воды в реках и сход селей.

Казахстан



Град, дождь и понижение температуры сегодня на севере и центре Казахстана. К осадкам добавится ветер с порывами до 18 метров в секунду. Долгожданная прохлада и в Алматы. Днем небольшой дождь и плюс 30. В выходные в области ожидается усиление ветра, в том числе и в Национальных парках Алтын-Эмель и Сайрам-Угамский.



Там в объектив фотоловушек попали снежные барсы. Видео запечатлело, как хищники обходят свои владения. Эти кадры помогут зоологам исследовать ареал их обитания и образ жизни. В Казахстане насчитывается порядка 180 диких кошек.

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