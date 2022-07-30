Беларусь и Иран будут укреплять торгово-экономические отношения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет укреплять торгово-экономические отношения с Ираном. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на встрече с делегацией из этой страны. Ее возглавил министр промышленности, шахт и торговли Сейед Реза Фатеми Амин, передает телеканал «МИР 24».

Речь шла об увеличении товарооборота и сотрудничестве в сфере высоких технологий. В прошлом году объем торговли между странами составил более 33 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в 2020-м.

«Сейчас очень подходящее время для того, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения. Принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами. На политическом уровне у нас уже налажено очень хорошее и конструктивное взаимодействие. Страны традиционно поддерживают друг друга на международной арене, регулярно проводятся встречи официальных делегаций», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Накануне состоялось пятнадцатое заседание белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.