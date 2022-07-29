Все должно быть свое: Лукашенко дал поручение аграриям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все должно быть свое – такое поручение дал Александр Лукашенко аграриям. Президент проинспектировал ход уборочной кампании и посетил молочно-товарную ферму в Минской области. Там построили современный комплекс, который станет примером для остальных хозяйств, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Сегодня миллион тонн. Решили вам презентовать символический этот каравай», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

«Уже 1 миллион 300 тысяч сегодня. Опоздал с караваем», – ответил Александр Лукашенко.

Скоро будет и второй миллион, уверены аграрии. Сводки с полей обновляются ежеминутно. А средняя урожайность с гектара выше, чем в прошлом году. Причем, в каждом регионе.

И еще один рекорд на полях : почти треть из собранного зерна – озимый ячмень. Именно на эту культуру Александр Лукашенко не раз призывал делать ставку. Она хоть и капризная, но с массой преимуществ. Главное – соблюдать технологию.

«Я не хочу, чтобы мы «заболтали» этот озимый ячмень. Другие думаю: «Ай, вот тут, как Хрущев когда-то кукурузный початок показал, и все поехали». Он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Для нас это спасение. Особенно на южных рубежах. Сейчас мы запросто можем хороший урожай получать ячменя. Так надо смелее пробовать», – заявил Лукашенко.

Экспериментов не надо бояться, призвал президент. Технологии в сельском хозяйстве ушли далеко вперед. И сегодня при правильном подходе можно вырастить многое. А это путь к импортозамещению. «Первопроходцами» станут президентские поля.

«Мы посеем горох, посеем люпин, посеем сою – эти белковые культуры. Посмотрим, что получится. Неужели невозможно у нас? Я уверен, что возможно возделывать. И не надо будет из-за границы закупать. Это миллиард долларов мы выкидываем кому-то за эти культуры – мы сами можем их возделывать», – сказал Лукашенко.

Президенту доложили и о ситуации в сельском хозяйстве. Некоторые руководители недовольны: расходные материалы дорожают, а цены на их продукцию регулирует государство.

«Есть у нас деятели такие. Хорошие хозяйства. Он забыл, что вся страна ему создавала это хозяйство. Что от кого-то отрывали, а ему вкладывали. Ну, хорошо, поднимешь ты цены на продукты питания, а кто будет покупать? И потом, надо им рассказать главное. «Ах, вот, подорожало. Нам не дают, сдерживают цены». А надбавки даем? А кредиты подешевле даем?», – заявил Лукашенко.

Получают помощь и на возведение новых ферм. Но в этом хозяйстве на реконструкцию и строительство из бюджета взяли только треть суммы. Остальное – из собственных средств. Осталось заполнить его животными.

«Ты на этой земле должен кормить в два раза больше скотины, чем сейчас. И тут твое спасение и рентабельность», – отметил президент.

Этот вариант постройки здесь называют оптимальным. Внутри – современные доильные аппараты, контроль климата. А вместо железных конструкций – железобетон. Может, не так красиво. Но практично. Задействовали и старые здания. Президенту их показали не сразу.

«Мы стеснялись, конечно, долго думали, может, не показывать, закрыть двери. Оказалось, мы показали, а он еще больше стал доволен. Теленку зимой здесь тепло. Летом будут на выгуле во дворике», – рассказал директор сельскохозяйственного комплекса Сергей Пенязь.

Лукашенко такой хозяйский подход оценил. Главное – условия содержания, а не картинка.

«То, что ты сделал для телят, это очень разумно. И вот эта технология», – сказал глава государства.

В Минской области планируют строить фермы по примеру этой. Требование президента – они не должны пустовать. И еще одно поручение для всех, не только аграриев – все должно быть свое.

В Беларуси планируют собрать 10 миллионов тонн зерна.