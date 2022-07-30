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Фехтовальщица Елена Белова отметила 75-летний юбилей

30.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бриллиантовый юбилей. Чемпионке Елене Беловой – 75. Она абсолютная рекордсменка по числу золотых олимпийских наград по фехтованию на рапирах. У нее четыре золота, серебро и бронза, передает телеканал «МИР 24».

Поздравить легендарную фехтовальщицу приехали спортивные чемпионы страны. А Олимпийский комитет вручил юбилярше почетную грамоту. Елена рассказала о качестве, без которого не добилась бы высот в спорте.

«Целеустремленность – это одно из тех качеств, которые помогают каждому человеку. И вот как в спорте: сначала хочется выиграть чемпионат Беларуси, затем хочется выиграть какие-то другие международные соревнования, и, конечно, мечта каждого спортсмена – это выиграть олимпийские игры. И очень здорово, когда эти цели обязательно выполняются», – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова.

Список заслуг у чемпионки длинный. Помимо олимпийских побед, Елена стала восьмикратной чемпионкой мира и единственной в советской истории победительницей в личном первенстве. Спортивные журналисты прозвали ее «Королевой побед», и до сих пор результат Беловой не был побит. Тем не менее, сама чемпионка считает главным достижением свою дочь.



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Она стала восьмикратной чемпионкой мира и единственной в советской истории победительницей в личном первенстве.
 
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