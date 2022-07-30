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Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в Беларуси

30.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании и поставил задачи перед аграриями. Президент Беларуси посетил крупный агропромышленный комплекс в Минской области, передает «МИР 24».

Уже убрано около 13% площадей. Это первый миллион тонн зерна. Аграрии ждут хороший урожай. Показатели выросли в каждом регионе по сравнению с прошлым годом, в том числе и озимого ячменя. Эта культура капризная. Но именно на нее президент призывает делать упор. При этом соблюдать технологию и учитывать погодные условия. Современные подходы в сельском хозяйстве позволят добиться высоких результатов, уверен Лукашенко.

«Я не хочу, чтобы мы «заболтали» этот озимый ячмень. Аграрии понимают, что такое озимый ячмень и почему президент давит на эту культуру. Но другие думаю: «Ай, как Хрущев когда-то кукурузный початок показал, и все поехали». Ячмень попадает в период вегетации, когда есть какая-то влага. Для нас это спасение. Особенно на южных рубежах. Поэтому со всех позиций озимый ячмень надо возделывать. Сейчас мы запросто можем хороший урожай получать ячменя. Надо смелее пробовать», – отметил Лукашенко.

Также президент посетил молочную ферму. Ее ввели в эксплуатацию в прошлом месяце. Глава государства высоко оценил предприятие и поручил строить подобные комплексы по всей стране.



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Показатели выросли в каждом регионе по сравнению с прошлым годом, в том числе и озимого ячменя.
 
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