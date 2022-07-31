Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 25 по 31 июля 2022 года

Источник материала: ProBusiness





Изменения в уплате ФСЗН для ИП, сладкий бизнес на советских рецептах и бизнес-игры. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Опытные логисты рассказали, как сейчас устроена доставка грузов из Китая .

В Беларуси изменили правила уплаты социальных взносов для ИП.

Партнер консалтинговой компании CIVITTA Беларусь Евгений Краснянский отправился в длительную деловую командировку в Узбекистан, где пообщался с почти сотней местных бизнесменов из разных отраслей. Он привез из страны, которую белорусы все чаще рассматривают и для релокации, и как рынок сбыта, свежие впечатления о бизнес-среде и перспективах развития, которые могут быть полезны белорусским предпринимателям.

Полезное для бизнеса

Здесь мы разобрались в том, как развивать образовательный проект по охране труда. А вот тут — реальный кейс, как классифайд успешно переписал систему продвижения.

Для найма выдающихся работников руководители должны выходить «в поле» сами. Так считают сооснователь и учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин и Олег Афанасьев. Читайте их мнение .

И немного советов: как сделать убыточный бизнес прибыльным и на что обратить внимание при его заключении псевдовалютного договора.

Истории бизнеса

33-летняя Анастасия Шуляковская и 21-летняя Валерия Козловская — родные сестры. Старшая владеет кондитерской «Гном-Микс» в Столбцах, небольшом городке в Минской области, младшая продадет на столичных рынках «Валерьяново» и Комаровский торты и пирожные, сделанные в цеху сестры. В мире, где покупателей уже трудно чем-либо удивить, а рынок сладкого перенасыщен предложением, семейный бизнес из Столбцов под брендом Lerissimo решил сделать ставку на проверенные советские рецептуры, натуральный состав и доступные цены. И, похоже, не прогадал. Как развивается кондитерская в Столбцах и какие интересные идеи могут подкинуть бабушки на Комаровке, читайте в статье «Про бизнес» .

Необычное для бизнеса

«Я серьезный человек. Я зарабатываю деньги. Зачем мне игры?» — так думают многие бизнесмены. Но автор и разработчик бизнес-игр, продюсер и издатель трансформационных игр Константин Владимиров считает, что такие предприниматели вскоре будут сильно отставать от конкурентов, которые давно привили игровые практики в бизнесе. Мы уже рассказывали в 2016 году о том, как Константин создавал собственную игру, а теперь решили поговорить о том, могут ли игры помогать бизнесу развиваться, а бизнесменам — отвлекаться от текущих проблем и получать инсайты.

Читайте также