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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 25 по 31 июля 2022 года
01.08.2022 15:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Изменения в уплате ФСЗН для ИП, сладкий бизнес на советских рецептах и бизнес-игры. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Опытные логисты рассказали,
В Беларуси
Партнер консалтинговой компании CIVITTA Беларусь Евгений Краснянский отправился в длительную деловую командировку в Узбекистан, где пообщался с почти сотней местных бизнесменов из разных отраслей. Он привез из страны, которую белорусы все чаще рассматривают и для релокации, и как рынок сбыта,
Полезное для бизнеса
Для найма выдающихся работников руководители должны выходить «в поле» сами. Так считают сооснователь и учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин и Олег Афанасьев. Читайте
И немного советов:
Истории бизнеса
33-летняя Анастасия Шуляковская и 21-летняя Валерия Козловская — родные сестры. Старшая владеет кондитерской «Гном-Микс» в Столбцах, небольшом городке в Минской области, младшая продадет на столичных рынках «Валерьяново» и Комаровский торты и пирожные, сделанные в цеху сестры. В мире, где покупателей уже трудно чем-либо удивить, а рынок сладкого перенасыщен предложением, семейный бизнес из Столбцов под брендом Lerissimo решил сделать ставку на проверенные советские рецептуры, натуральный состав и доступные цены. И, похоже, не прогадал. Как развивается кондитерская в Столбцах и какие интересные идеи могут подкинуть бабушки на Комаровке,
Необычное для бизнеса
«Я серьезный человек. Я зарабатываю деньги. Зачем мне игры?» — так думают многие бизнесмены. Но автор и разработчик бизнес-игр, продюсер и издатель трансформационных игр Константин Владимиров считает, что такие предприниматели вскоре будут сильно отставать от конкурентов, которые давно привили игровые практики в бизнесе. Мы уже рассказывали в 2016 году о том, как Константин создавал собственную игру,
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Изменения в уплате ФСЗН для ИП, сладкий бизнес на советских рецептах и бизнес-игры. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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