Лукашенко поставил задачи перед новым послом Беларуси в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие экономики и суверенитет – такие задачи поставил Александр Лукашенко новому послу Беларуси в России. Теперь интересы Минска в Москве будет представлять Дмитрий Крутой. Раньше он занимал пост замглавы администрации президента.



Александр Лукашенко подчеркнул: главный вопрос – экономика. От этого зависит развитие всех остальных отраслей. Еще одна задача – сближаясь, страны должны сохранять суверенитет.



«В России суверенитет и независимость нашего государства – вещи постоянные. Это даже не обсуждается. Сохраняя независимость России, Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может даже, унитарные государства», – заявил президент.



«980 пунктов различных мероприятий – это наполнение вот этих 28 программ. Созданная система мониторинга показывает, что на сегодняшний день выполнено примерно 35%. Такая динамика нашего президента и президента России не очень устраивает, особенно по отдельным блокам, которые откровенно буксуют и где нужна совершенно другая динамика. Но задача тоже понятна: 1 января 2024 года практически полноценное единое экономическое пространство», – отметил посол.

Страны уже перешли от стратегического партнерства к полноценному союзу. Теперь его нужно наполнять, рассказал Дмитрий Крутой журналистам. В первую очередь будет усилена работа по увеличению товарооборота. Акцент на сотрудничество Минска с регионами Российской Федерации. Дипломат принимал участие в разработке 28 союзных программ. Теперь будет активно заниматься их реализацией.