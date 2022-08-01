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Лукашенко поставил задачи перед новым послом Беларуси в России
01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие экономики и суверенитет – такие задачи поставил Александр Лукашенко новому послу Беларуси в России. Теперь интересы Минска в Москве будет представлять Дмитрий Крутой. Раньше он занимал пост замглавы администрации президента.
Страны уже перешли от стратегического партнерства к полноценному союзу. Теперь его нужно наполнять, рассказал Дмитрий Крутой журналистам. В первую очередь будет усилена работа по увеличению товарооборота. Акцент на сотрудничество Минска с регионами Российской Федерации. Дипломат принимал участие в разработке 28 союзных программ. Теперь будет активно заниматься их реализацией.
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Теперь интересы Минска в Москве будет представлять Дмитрий Крутой. Раньше он занимал пост замглавы администрации президента.
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