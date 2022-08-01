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Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом Беларуси в России

01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителя главы своей администрации Дмитрия Крутого послом республики в Москве, передает агентство БЕЛТА.

«Глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича – чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности», –сказано в релизе.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика

Помимо этого, глава государства назначил Максима Ермоловича заместителем главы администрации президента Беларуси, Александра Кулика – министром лесного хозяйства, послом Беларуси в Таиланде станет Владимир Боровиков.

О том, что Крутой станет новым послом Беларуси в России, журналисты писали еще в конце июля. Об этом в ходе телефонных переговоров договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Крутой до этого занимал пост министра экономики, а с лета 2020-го был заместителем главы администрации президента. Крутой сменит в новой для себя должности Владимира Семашко.



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Крутой до этого занимал пост министра экономики, а с лета 2020-го был заместителем главы администрации президента. Крутой сменит в новой для себя должности Владимира...
 
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