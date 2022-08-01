Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом Беларуси в России

Помимо этого, глава государства назначил Максима Ермоловича заместителем главы администрации президента Беларуси, Александра Кулика – министром лесного хозяйства, послом Беларуси в Таиланде станет Владимир Боровиков.

О том, что Крутой станет новым послом Беларуси в России, журналисты писали еще в конце июля. Об этом в ходе телефонных переговоров договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Крутой до этого занимал пост министра экономики, а с лета 2020-го был заместителем главы администрации президента. Крутой сменит в новой для себя должности Владимира Семашко.