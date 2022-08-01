На танцевально-парашютный фестиваль под Минском приехали спортсмены-колясочники из разных стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском прошел V Международный танцевально-парашютный фестиваль для спортсменов-колясочников. Участники приехали из Беларуси, России и Азербайджана, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.



Ирина Чебарева не только неделями оттачивала движения, но и скрупулезно готовила наряд. Теперь и зажигает, и блистает на паркете.

«Мне нравится выступать именно в красивых платьях, потому что все сразу замечают. Когда на нем камни, они блестят красиво», – рассказала участница фестиваля из России Ирина Чебарева.

Кроме хорошего выступления у Ирины есть и другая миссия: поддержать младшую подругу Настю. Для семилетней девочки это дебют. Поэтому Ира подсказывает движения.

«Мне интересно заниматься танцами. Мне интересно бывать на выступлениях», – поделилась участница фестиваля Настя Макиенко.

Почетный гость фестиваля – Камал Мамедов из Азербайджана. Именно он десять лет назад стал первым танцором-колясочником, которых прыгнул с парашютом. Этот поступок изменил его жизнь: сделал знаменитым и востребованным в работе.

«Выходя на паркет на специальной танцевальной инвалидной коляске, ты ломаешь много стереотипов. Если до этого у меня были какие-то стеснения и стигмы, то я забыл о них. Танцы меня вернули к жизни духовно. Парашютный спорт вернул мне мужество и смелость», – рассказал гость фестиваля Камал Мамедов.

Прыгнуть с парашютом решились четыре участницы фестиваля. Эвелина Халилова в прошлом году только наблюдала, а в этом отставила коляску в сторону и полетела. Посадка была, правда, немного жестковатой. Но это только прибавило эмоций.

Анна Сиротюк совершила уже шестой прыжок в тандеме. Трехкратная чемпионка Европы по танцам на колясках впервые распробовала экстрим в 2012-м и влюбилась в небо.

«Появляется больше возможностей в небе, в полете. Каждый раз получаешь больше кайфа, испытываешь совсем другие ощущения. Как человек делает первые шаги – каждый раз все увереннее – так и в полете», – рассказала участница фестиваля из Беларуси Анна Сиротюк.

Татьяна Бобровская пошла еще дальше. Если бы не инвалидность, она была бы уже кандидатом в мастера спорта. Это ее пятнадцатый прыжок.

«Адреналин! Каждый раз новые ощущения. Я спирали кручу, еще задачу свою рабочую выполняю. Это добавляет интереса», – поделилась участница из России Татьяна Бобровская.

Танцы и прыжки с парашютом – это реабилитация для тех, кто по разным причинам оказался в инвалидном кресле: заставляет верить в себя и в свои силы.

«Это наглядный пример не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но и для всего социума в целом: можно стремиться, добиваться в жизни почти невозможного, преодолевать депрессию и верить в будущее», – отметил председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерий Коломиец.

Настя Макиенко тоже приехала на аэродром. Для прыжков она еще слишком юная, но в небо смотрит с интересом. Возможно, через пару лет и она научится летать. Участники совершали прыжки с высоты три тысячи метров.