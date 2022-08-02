Лукашенко выступил за модернизацию сельскохозяйственных комплексов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко оценил ход уборочной кампании во время визита на одном из предприятий Минской области . Его возвели на месте старого, теперь комплекс должен стать образцовым, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



- Добрый день, мужики! Скажите, пожалуйста, какой недостаток у этого трактора?

- Если за ним смотреть нормально, он работает.

- Значит, меня директор МТЗ не обманул.



Не обманул. Техника новая – белорусского производства, работает, как часы. Это хозяйство из убыточного в прибыльное превратилось за два года. В комплекс вложили 48 миллионов белорусских или чуть больше миллиарда российских рублей. Риск оправдался. Хотя северные земли считались бесплодными.



«Съездил посмотрел на поле. Пока по нему прошелся, споткнулся раз 10 вот о такие камни. Потом поехал на второе поле. Было страшно. Потом сели, обсудили. Выбрали пару участков, посеяли. И по всходам кукурузы я кукурузы не увидел. А увидел только сорняки. Мне еще страшнее стало», – рассказал генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Дмитрий Шабар.

При умелом подходе оказалось: плохих земель не бывает. Об этом на встречах с аграриями говорит и президент. Сейчас в стране почти половина хозяйств устарели. На их месте должны появиться новые. Как в Мядельском районе.



«Если мы вытащим на нужный уровень Минскую область, государство будет в шоколаде. Половина страны – Минская область. Поэтому надо здесь очень активно, вкладывая средства, идти вперед», – отметил Лукашенко.



Пятую часть урожая в Беларуси уже собрали. Лукашенко призывает не сбавлять темпы и не сетовать на погоду. Нужно намолотить 10 миллионов тонн зерна. Экспортировать его республика не будет. Упор сделают на производство продуктов и развитие животноводства.



«Скот надо увеличивать. Количество скота. Мы должны накормить своих людей, обеспечить рынок. Мы будем увеличивать. Вот это хозяйство производит зерно. Завтра оно должно производить молоко, мясо. Это для нас главное и важно – производственная база», – отметил Лукашенко.



И главное – новые рабочие места. В том числе для иностранцев. К примеру, от жителей Латвии, Литвы и Польши поступают просьбы о белорусском гражданстве. Президент не против.

«Мне на стол документы, задержки не будет. Специалистов, которые хотят у нас жить и работать, мы с удовольствием примем в Беларуси. А механизм у нас, наверное, в мире такого нет. Мы к этому готовы. Будем делать все, чтобы принять в нашу семью белорусскую самых порядочных и добрых наших соседей. Кто хочет у нас работать, жить по-белорусски, пожалуйста, дверь открыта», – подчеркнул Лукашенко.



Говорил президент и о международной повестке. Уверен: инфляция будет расти, миру грозит нехватка продовольствия. Поэтому нынешняя уборочная будет на особом контроле. И эта рабочая поездка – только начало инспекции сельского хозяйства.



Максимум внимания Лукашенко потребовал уделить выращиванию льна. Китай готов закупить в Беларуси большое количество отходов переработки этой культуры – льняную паклю.