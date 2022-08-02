Лукашенко посетил сельхозпредприятие в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продуманно подходить к уборке урожая и полностью обеспечить собственный рынок продуктами питания. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед сельхозотраслью Беларуси. Президент посетил с рабочей поездкой Мядельский район Минской области, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер побывал на сельскохозяйственном предприятии в поселке Кривичи. Его создали недавно на месте убыточного и теперь там работают в плюс. В собственности хозяйства почти девять тысяч гектаров угодий. В ближайшем будущем площади расширят. В поле работает современная техника, проект стал пилотным. Александр Лукашенко поручил строить агропредприятия по примеру этого. Президент рассказал о планах на будущий урожай. Зерно экспортировать Беларусь не собирается, оно пойдет на собственный рынок.

«Выгода будет. Но главное – это добавленная везде стоимость. И главное, мы же людей занимаем, новые рабочие места. Мы должны накормить людей своих, обеспечить рынок. Соседи вон с Литвы, Латвии приезжают, хотят купить что-то. Пусть покупают, мы будем увеличивать. Вот это хозяйство производит зерно, завтра оно должно производить молоко-мясо. Это для нас главное и важное», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Максимум внимания Лукашенко потребовал уделить выращиванию льна. Китай готов закупить в Беларуси большое количество отходов переработки этой культуры – льняную паклю.