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Лукашенко посетил сельхозпредприятие в Минской области

02.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продуманно подходить к уборке урожая и полностью обеспечить собственный рынок продуктами питания. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед сельхозотраслью Беларуси. Президент посетил с рабочей поездкой Мядельский район Минской области, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер побывал на сельскохозяйственном предприятии в поселке Кривичи. Его создали недавно на месте убыточного и теперь там работают в плюс. В собственности хозяйства почти девять тысяч гектаров угодий. В ближайшем будущем площади расширят. В поле работает современная техника, проект стал пилотным. Александр Лукашенко поручил строить агропредприятия по примеру этого. Президент рассказал о планах на будущий урожай. Зерно экспортировать Беларусь не собирается, оно пойдет на собственный рынок.

«Выгода будет. Но главное – это добавленная везде стоимость. И главное, мы же людей занимаем, новые рабочие места. Мы должны накормить людей своих, обеспечить рынок. Соседи вон с Литвы, Латвии приезжают, хотят купить что-то. Пусть покупают, мы будем увеличивать. Вот это хозяйство производит зерно, завтра оно должно производить молоко-мясо. Это для нас главное и важное», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Максимум внимания Лукашенко потребовал уделить выращиванию льна. Китай готов закупить в Беларуси большое количество отходов переработки этой культуры – льняную паклю.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с послом Беларуси в Китае заявил, что Минску удалось выстроить хорошие отношения с Пекином. Сотрудничество между странами развивается весьма активно, создан совместный индустриальный парк, Минск поставляет Пекину калийные удобрения, продукты питания и древесину. В минувшем году товарооборот достиг 5,9 млрд долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Максимум внимания президент потребовал уделить выращиванию льна.
 
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