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Погода в СНГ: жару в Казахстане сменили назойливые дожди, в Беларуси начался сезон заготовки лаванды
02.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
В Бишкеке плюс 35, сплошное солнце и никакого намека на дождь. А вот в горных и предгорных районах осадки продолжат нарушать летнюю идиллию. Там возможен сход селей и оползней. Накануне из-за обильных дождей в Боомском ущелье на дорогу сошел поток грязи и камней. Только к ночи спасатели полностью расчистили полотно.
Белорусам сегодня пригодится зонтик. В центральных областях им можно будет укрыться от кратковременного дождя, а на юго-западе страны – от солнца. Там воздух прогреется до плюс 28. Из-за переменчивой погоды в Беларуси позже обычного начался сезон заготовки лаванды. Сухие стебли с цветками применяют в ароматерапии, кулинарии или в качестве декора. А некоторые лавандоводы используют свои поля для проведения фотосессий.
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Погода в СНГ: жару в Казахстане сменили назойливые дожди, в Беларуси начался сезон заготовки лаванды
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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