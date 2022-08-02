Погода в СНГ: жару в Казахстане сменили назойливые дожди, в Беларуси начался сезон заготовки лаванды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан



В Таджикистане из-за жары потребление электроэнергии выросло до рекордной отметки. Кондиционеры в домах и офисах работают на полную. Суточная выработка почти на два миллиона больше обычного. Это исторический максимум, сообщили в государственном энергохолдинге.



Казахстан



Жару в Казахстане сменили назойливые дожди и грозы. На небе сверкают молнии. Местами картину ненастья дополняют порывистый ветер и град. В столице суперливень затопил улицы. Прохожие оказались по колено в воде. Машины на дорогах с трудом передвигались по волнам. Для откачки воды задействовали больше полусотни единиц спецтехники. Из-за сильных осадков поплыл не только Нур-Султан. Похожая ситуация и в других городах – Степногорске, Кокшетау и Павлодаре.



Кыргызстан

В Бишкеке плюс 35, сплошное солнце и никакого намека на дождь. А вот в горных и предгорных районах осадки продолжат нарушать летнюю идиллию. Там возможен сход селей и оползней. Накануне из-за обильных дождей в Боомском ущелье на дорогу сошел поток грязи и камней. Только к ночи спасатели полностью расчистили полотно.



Беларусь

Белорусам сегодня пригодится зонтик. В центральных областях им можно будет укрыться от кратковременного дождя, а на юго-западе страны – от солнца. Там воздух прогреется до плюс 28. Из-за переменчивой погоды в Беларуси позже обычного начался сезон заготовки лаванды. Сухие стебли с цветками применяют в ароматерапии, кулинарии или в качестве декора. А некоторые лавандоводы используют свои поля для проведения фотосессий.