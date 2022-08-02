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Головченко: Биржевой механизм эффективен для развития импортозамещения и торговли в ЕАЭС

02.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделки на более чем 13 миллионов долларов – именно на такую сумму подписаны контракты на Белорусской товарной бирже. Она работает всего два месяца. За это время около четырех с половиной тысяч пользователей подписали соглашения о сотрудничестве. Процесс работы биржи полностью автоматизирован. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает «МИР 24».

«Те коды товарной продукции, которая интересна для нас с точки зрения импортозамещения, были автоматически загружены в систему. И соответственно уже под эти коды подбираются поставщики продукции, поэтому потом происходит атематический подбор. Я, например, задаю параметры товаров, которые мне нужны. И система астматически подбирает какие-то варианты, которые я потом могу рассмотреть», – отметил Головченко.

Главная задача биржи – помочь малому и среднему бизнесу находить импортозамещающие товары. Продавцы и покупатели защищены от фирм-однодневок, мошенников и ненужного посредничества. Участники торгов проходят обязательную проверку. В будущем биржи Союзного государства и ЕАЭС намерены активно сотрудничать. Такая модель может стать промежуточным этапом в создании общих рынков энергоносителей и электроэнергии.

«Товар будет передаваться на общую Союзную биржу или биржу ЕАЭС, стран-участников Евразийского экономического союза. Сейчас на этот счет ведутся консультации. Пока окончательного механизма нет, но однозначно потенциал и будущее у этого механизма имеются», – подчеркнул Головченко.

Стоимость обслуживания за совершенные сделки на Белорусской товарной бирже значительно ниже, чем на других торговых площадках.

Ранее стало известно, что Московская биржа с 8 августа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран. Допуск к торгам распространяется также на нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.



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Главная задача биржи – помочь малому и среднему бизнесу находить импортозамещающие товары.
 
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