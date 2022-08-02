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Головченко: Биржевой механизм эффективен для развития импортозамещения и торговли в ЕАЭС
02.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделки на более чем 13 миллионов долларов – именно на такую сумму подписаны контракты на Белорусской товарной бирже. Она работает всего два месяца. За это время около четырех с половиной тысяч пользователей подписали соглашения о сотрудничестве. Процесс работы биржи полностью автоматизирован. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает «МИР 24».
Главная задача биржи – помочь малому и среднему бизнесу находить импортозамещающие товары. Продавцы и покупатели защищены от фирм-однодневок, мошенников и ненужного посредничества. Участники торгов проходят обязательную проверку. В будущем биржи Союзного государства и ЕАЭС намерены активно сотрудничать. Такая модель может стать промежуточным этапом в создании общих рынков энергоносителей и электроэнергии.
«Товар будет передаваться на общую Союзную биржу или биржу ЕАЭС, стран-участников Евразийского экономического союза. Сейчас на этот счет ведутся консультации. Пока окончательного механизма нет, но однозначно потенциал и будущее у этого механизма имеются», – подчеркнул Головченко.
Стоимость обслуживания за совершенные сделки на Белорусской товарной бирже значительно ниже, чем на других торговых площадках.
Ранее стало известно, что
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Главная задача биржи – помочь малому и среднему бизнесу находить импортозамещающие товары.
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