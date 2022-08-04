ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступное «облако» для больших белорусских компаний

04.08.2022 09:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Доступное «облако» для больших белорусских компаний

«Битрикс24» выпустил новый облачный продукт Enterprise для компаний от 250 сотрудников. Так разработчики помогают крупному бизнесу автоматизировать процессы без покупки собственного серверного оборудования и самостоятельной настройки инфраструктуры.

«Облачные сервисы набирают популярность с каждым годом. По прогнозам, к 2026 году объем мирового рынка SaaS достигнет отметки в $ 307,3 млрд. Во многом такой рост связан со спросом на SaaS-решения со стороны крупного бизнеса, — говорит Полина Ганкович, СЕО компании „1С-Битрикс“ и онлайн-сервиса „Битрикс24“ в Беларуси. — Серверная инфраструктура и её внедрение, настройка, администрирование, поддержка — становятся дороже. А облачные технологии позволяют существенно сократить расходы на оборудование и оплату труда специалистов, которые отвечают за его обслуживание.»

Четыре ключевые фичи нового «облака»:

Управление филиалами

Новая технология для управления сетью торговых точек, подразделений, дивизионов и франшиз.

Головная компания сможет управлять филиалами, собирать отчеты и получать общую аналитику. Каждый юнит будет работать в собственном Битрикс24 — со своими сотрудниками и правами.

Эластичный Enterprise-кластер

Серверы, инфраструктура и кластеры будут изолированными и выделенными. Клиентов разместят в независимых дата-центрах.

Высокая производительность и надежность — обеспечена. Авторезервирование данных — тоже.

Enterprise-пакет

  • Поддержка Single Sign On (SSO) — единая авторизация сотрудников
  • Шифрование данных
  • Журнал событий безопасности
  • Приоритетная техподдержка

3 Тб дискового пространства

«Все, что касается обновления ПО, техподдержки и обеспечения работоспособности облачного сервиса — лежит на плечах вендора. Важно, что мы как резидент Беларуси отвечаем за безопасное хранение, конфиденциальность и защищенность информации с соблюдением требований локального законодательства в сфере защиты данных, — отмечает Полина Ганкович. — Также мы постоянно собираем и анализируем обратную связь от компаний-пользователей. В частности, сейчас растет спрос со стороны компаний с распределённой структурой на ПО, которое помогает управлять филиалами и холдингами. На этом мы сделали акцент в облачном тарифе Enterprise».

До 31 августа облачный тариф Enterprise можно купить со скидкой 30%!

💥 Специальное предложение для тех, кто приобретает новый облачный тариф Энтерпрайз в августе! Битрикс24 автоматически удвоит количество пользователей на тарифе:

  • При покупке тарифа Энтерпрайз-250 количество пользователей на портале ➡ 500.
  • При покупке Энтерпрайз-500 количество пользователей ➡1000.
  • При покупке Энтерпрайз-1000 количество пользователей ➡ 2000.

Оставьте заявку и лучшие внедренцы помогут с выбором нужного тарифа!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Облачные сервисы набирают популярность с каждым годом. Попрогнозам, к 2026 году объем мирового рынка SaaS достигнет отметки в $ 307,3 млрд. Во многом такой рост связан со...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Начальные вложения — две квартиры в Минске и один Range Rover». Как открыть центр красоты и почему плохо жить без ботокса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2022
Mir24.TV Belarus
05.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика