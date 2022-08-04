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Доступное «облако» для больших белорусских компаний
04.08.2022 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Битрикс24» выпустил
«Облачные сервисы набирают популярность с каждым годом. По
Четыре ключевые фичи нового «облака»:
Управление филиалами
Новая технология для управления сетью торговых точек, подразделений, дивизионов и франшиз.
Головная компания сможет управлять филиалами, собирать отчеты и получать общую аналитику. Каждый юнит будет работать в собственном
Эластичный Enterprise-кластер
Серверы, инфраструктура и кластеры будут изолированными и выделенными. Клиентов разместят в независимых дата-центрах.
Высокая производительность и надежность — обеспечена. Авторезервирование данных — тоже.
Enterprise-пакет
3 Тб дискового пространства
«Все, что касается обновления ПО, техподдержки и обеспечения работоспособности облачного сервиса — лежит на плечах вендора. Важно, что мы как резидент Беларуси отвечаем за безопасное хранение, конфиденциальность и защищенность информации с соблюдением требований локального законодательства в сфере защиты данных, — отмечает Полина Ганкович. — Также мы постоянно собираем и анализируем обратную связь от компаний-пользователей. В частности, сейчас растет спрос со стороны компаний с распределённой структурой на ПО, которое помогает управлять филиалами и холдингами. На этом мы сделали акцент в облачном тарифе Enterprise».
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«Облачные сервисы набирают популярность с каждым годом. Попрогнозам, к 2026 году объем мирового рынка SaaS достигнет отметки в $ 307,3 млрд. Во многом такой рост связан со...
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