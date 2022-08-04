Доступное «облако» для больших белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness





«Битрикс24» выпустил новый облачный продукт Enterprise для компаний от 250 сотрудников. Так разработчики помогают крупному бизнесу автоматизировать процессы без покупки собственного серверного оборудования и самостоятельной настройки инфраструктуры.

«Облачные сервисы набирают популярность с каждым годом. По прогнозам , к 2026 году объем мирового рынка SaaS достигнет отметки в $ 307,3 млрд. Во многом такой рост связан со спросом на SaaS-решения со стороны крупного бизнеса, — говорит Полина Ганкович, СЕО компании „1С-Битрикс“ и онлайн-сервиса „Битрикс24“ в Беларуси. — Серверная инфраструктура и её внедрение, настройка, администрирование, поддержка — становятся дороже. А облачные технологии позволяют существенно сократить расходы на оборудование и оплату труда специалистов, которые отвечают за его обслуживание.»

Четыре ключевые фичи нового «облака»:

Управление филиалами

Новая технология для управления сетью торговых точек, подразделений, дивизионов и франшиз.

Головная компания сможет управлять филиалами, собирать отчеты и получать общую аналитику. Каждый юнит будет работать в собственном Битрикс24 — со своими сотрудниками и правами.

Эластичный Enterprise-кластер

Серверы, инфраструктура и кластеры будут изолированными и выделенными. Клиентов разместят в независимых дата-центрах.

Высокая производительность и надежность — обеспечена. Авторезервирование данных — тоже.

Enterprise-пакет

Поддержка Single Sign On (SSO) — единая авторизация сотрудников

Шифрование данных

Журнал событий безопасности

Приоритетная техподдержка

3 Тб дискового пространства

«Все, что касается обновления ПО, техподдержки и обеспечения работоспособности облачного сервиса — лежит на плечах вендора. Важно, что мы как резидент Беларуси отвечаем за безопасное хранение, конфиденциальность и защищенность информации с соблюдением требований локального законодательства в сфере защиты данных, — отмечает Полина Ганкович. — Также мы постоянно собираем и анализируем обратную связь от компаний-пользователей. В частности, сейчас растет спрос со стороны компаний с распределённой структурой на ПО, которое помогает управлять филиалами и холдингами. На этом мы сделали акцент в облачном тарифе Enterprise».