ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси упростят порядок распоряжения госимуществом

04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пустующих зданий меньше, пользы для экономики больше. В Совете Республики Беларусь обсудили, как можно зарабатывать на заброшенных строениях. Сенаторы предлагают упростить условия продажи госимущества, передает «МИР 24».

«Не просто жилые дома. Но есть и ряд производственных объектов, либо каких-то заброшенных объектов, которые находились у субъектов хозяйствования в пользовании, но по каким-то причинам не используются», – рассказал член Совета Республики Национально собрания Беларуси Валентин Байко.

Упроститься и процедура передачи зданий в аренду, а также проведение аукционов. Объект можно будет выкупить у города и рассрочить платежи. Особенно это актуально для регионов.

«Чтобы сделать любой магазин, в него нужно еще деньги вложить. И когда арендатор вкладывает, а срок аренды небольшой или дальше нужно продление аренд, то когда не уверен в завтрашнем дне, упрощение работы оно позволит предприятиям смелее брать в аренду помещения», – отметил член Совета Республики Национально собрания Беларуси, генеральный директор предприятия Сергей Анюховский.

Местные власти наделят полномочиями оперативно решать вопросы по передаче в аренду помещений.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упроститься и процедура передачи зданий в аренду, а также проведение аукционов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доступное «облако» для больших белорусских компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2022
Mir24.TV Belarus
05.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика