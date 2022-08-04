В Беларуси упростят порядок распоряжения госимуществом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пустующих зданий меньше, пользы для экономики больше. В Совете Республики Беларусь обсудили, как можно зарабатывать на заброшенных строениях. Сенаторы предлагают упростить условия продажи госимущества , передает «МИР 24».



«Не просто жилые дома. Но есть и ряд производственных объектов, либо каких-то заброшенных объектов, которые находились у субъектов хозяйствования в пользовании, но по каким-то причинам не используются», – рассказал член Совета Республики Национально собрания Беларуси Валентин Байко.



Упроститься и процедура передачи зданий в аренду, а также проведение аукционов. Объект можно будет выкупить у города и рассрочить платежи. Особенно это актуально для регионов.



«Чтобы сделать любой магазин, в него нужно еще деньги вложить. И когда арендатор вкладывает, а срок аренды небольшой или дальше нужно продление аренд, то когда не уверен в завтрашнем дне, упрощение работы оно позволит предприятиям смелее брать в аренду помещения», – отметил член Совета Республики Национально собрания Беларуси, генеральный директор предприятия Сергей Анюховский.

Местные власти наделят полномочиями оперативно решать вопросы по передаче в аренду помещений.