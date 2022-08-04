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В Беларуси упростят порядок распоряжения госимуществом
04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пустующих зданий меньше, пользы для экономики больше. В Совете Республики Беларусь обсудили, как можно зарабатывать на заброшенных строениях. Сенаторы предлагают упростить условия продажи
Местные власти наделят полномочиями оперативно решать вопросы по передаче в аренду помещений.
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Упроститься и процедура передачи зданий в аренду, а также проведение аукционов.
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